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CУСПІЛЬСТВО

Зеленський привітав українців із Днем прапора

23 серпня 2023, 10:40
Зеленський привітав українців із Днем прапора
president.gov.ua
Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають День державного прапора.

З нагоди Дня державного прапора у Києві підняли особливий стяг, що побував на позиціях військових по всій лінії фронту. На ньому містяться підписи наших захисників, які б'ються за незалежність України.

Про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.

"Наш прапор – це наша впевненість. Впевненість у тому, що він обов'язково майорітиме усюди, де має бути по праву. На всій нашій суверенній території. Непохитна віра у це всередині кожного і кожної з нас. Наш прапор – це наша сила. Джерело волі, незламності духу для всіх. Для всіх воїнів, які з цим прапором на броні та під серцем ідуть у бій. Борються за кожен метр нашої землі. Ідуть вперед і дійдуть до нашої перемоги", – сказав глава держави.

На думку президента, наш прапор – це наша пам'ять, а також шана до усіх наших героїв різних часів, які захищали нашу землю та віддали своє життя за Україну та всіх українців. Він зазначив, що ми завжди будемо пам'ятати наших героїв.

Зеленський зауважив, що сьогодні у Києві підіймають особливий прапор. На ньому особливі слова і підписи, залишені нашими воїнами – захисниками, які б'ються за свободу для українців та незалежність.

Очільник держави розповів, що цей прапор побував на позиціях військових від Чернігова до Одеси, по всій лінії захисту України. В різних бойових бригадах та підрозділах, а також у шпиталях, де лікують поранених, та в руках волонтерів.

За словами Зеленського, цей особливий стяг завжди берегтиме згадку про багатьох українців та українок і буде поповнюватися та збагачуватися новими підписами наших воїнів.

Після сьогоднішньої церемонії кожен охочий зможе його побачити в Національному музеї війни за незалежність України.

Президент наголосив, що настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна й мирна Україна.

привітанняЗеленський.День прапора

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