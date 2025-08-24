Головнокомандувач ЗСУ привітав українців з Днем Незалежності: "Ми ніколи не скоримося"

За словами головнокомандувача, незалежність не дарують, її виборюють та утверджують, адже це - справа сильних.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українців з 34 річницею відновлення Незалежності нашої держави. За його словами, цей день ми відзначаємо у бою зі споконвічним ворогом.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Вже дванадцятий рік воюємо за нашу свободу. Четвертий рік відбиваємо повномасштабне вторгнення. Український народ ніколи не скориться і не віддасть своєї Незалежності. Сьогодні ми продовжуємо велику справу українських Героїв минулого, які здобували самостійну Україну потом і кров’ю", - наголосив Сирський.

За словами головнокомандувача, незалежність не дарують, її виборюють та утверджують, адже це - справа сильних.

"Справжня Незалежність неможлива без сильної та сучасної армії. За право народу бути вільним наше військо платить найвищу ціну. Пам’ятаємо кожного полеглого...", - додав він.

Сирський подякував кожному українцю, який захищає нашу країну, виборює свободу зі зброєю у руках та знищує противника.

"Я переконаний: ми відстоїмо нашу Незалежність. Її найкращий гарант - це наше військо. Кожен хоробрий солдат, сержант та офіцер. Слава Україні! Героям слава!", - підкреслив головнокомандувач

Щороку ми відзначаємо 24 серпня День Незалежності України. Про створення своєї держави українці оголосили 1918 року. Це було зазначено в IV Універсалі, виданому Центральною Радою УНР.

У серпні 1990-го депутати парламенту УРСР ухвалили декларацію про державний суверенітет своєї держави, але це був ще не кінець шляху.

Через рік, 24 серпня, Верховна рада скликала позачергове, надзвичайне засідання, на якому нарешті було ухвалено постанову про незалежність.

Уже в грудні було проведено всеукраїнський референдум. Тоді більшість громадян підтвердили - вони хочуть жити у своїй незалежній державі.