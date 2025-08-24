Президент привітав українців із Днем Незалежності: "Україна сильніша й має власну волю"

Президент заявив, що за роки війни Україна стала іншою, сильнішою, та загартувала власну волю.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із 34-ю річницею проголошення Дня Незалежності України. Звернення він записав на Майдані незалежності в Києві.

"Я перебуваю зараз тут, у серці Києва і саме тут найкраще відчувається, що таке незалежність, чому вона для нас така важлива. І чому Майдан – значно більше, ніж головна площа країни. Бо це є символ – символ незалежності, її хранитель. Це місце, де завжди твориться історія, народжується енергія, сила наших людей у часи, коли незалежність опиняється під загрозою", - сказав він.

Він додав, що символи Майдану під час війни набули нового значення для України.

"Одного дня ця відстань між українцями зникне, і ми знову будемо разом як одна сім’я, як одна країна. І це лише питання часу. І Україна вірить, що зможе цього досягти – досягти миру, миру на всій своїй землі. Україна на це здатна. Бо Україна має характер. Кам’яну витримку, погляд, який ми не відводимо, і руки, обпалені вогнем і часом, але дужі. Руки, які тримають щит і захищають своє. Свою землю, свою культуру, свою тисячолітню історію, доказом якої є засновники Києва. І захищаємо своє майбутнє, за яке віддали життя наші герої", - заявив президент, нагадуючи, що незалежність держави нині тримається на плечах наших воїнів.

"Імена, які ми не забудемо й не зрадимо. Імена, які захистили незалежність. І саме тут, на Майдані, українці часто прощаються з героями на щиті. І кожен, хто був хоча б раз на такому прощанні, і кожен, хто втратив когось у цій війні, має свій особистий рахунок до росії назавжди й пообіцяв собі не забути своїх героїв",- додав він.

1278 днів – саме стільки триває війна за незалежність України, яку ведуть українців: "Коли від ворога ми чуємо щодня: "Немає такої держави, немає такої нації». І коли ми щодня доводимо зворотне. Ми доводимо, що українці є й українці будуть на цій землі, на цій площі, де через сто років стоятимуть наші наступні покоління. І через сто років відзначатимуть тут День Незалежності України. Так буде. Так буде, бо Україна сьогодні інша. Україна сильніша й себе поважає. І Україна не чекає жестів доброї волі, а має власну волю, аби втілювати в життя те, що необхідно нам".

Зеленський додав, що хоча партнери потрібні Україні для перемоги, Україна їм теж потрібна.

"Щоб уже розірвати замкнені кола історії, у яких кожному поколінню чогось не вистачало, аби зберегти незалежність, і кожне нове покоління заходило на новий виток. … Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі. Щоб на цій площі, на майдані нашої Незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти, наші онуки святкували День Незалежності. В мирі. У спокої. З упевненістю в майбутньому. З повагою і вдячністю всім, хто захистив Україну в цій війні, війні за незалежність. Хто вистояв, хто зміг, хто переміг. Задля такої мети варто жити. За це й стоїмо", - резюмував президент.