Зеленський в день прапора: Україна не віддасть свою землю росії

23 серпня 2025, 13:38
Фото: president.gov.ua
Український прапор це не просто символ держави, а знак незламності й надії для тих, хто живе на тимчасово окупованих територіях.

Президент України Володимир Зеленський під час святкування Дня Державного Прапора наголосив, що державний стяг є символом спасіння для звільнених з російського полону українців. 

Про це він заявив під час своєї промови. 

"Коли вони бачать українські кольори, розуміють: зло минуло. Цей прапор — мета і мрія багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях", - зазначив глава держави. 

Він додав, що ці люди бережуть прапор, бо впевнені: Україна ніколи не віддасть свою землю окупанту.

За словами Зеленського, Україна об’єднує найкращих, а спільна думка про безпеку демократичних націй неможлива без єдності з Україною. 

"Хай кожен, хто зробив свій внесок у силу українських кольорів, сьогодні почує слова вдячності. Це справедливо", - додав він.

23 серпня в Україні відзначають День Державного Прапора це символ гордості нації. За найпоширенішим тлумаченням, синій колір символізує ясне небо, а жовтий - засіяне поле. У цей день як в Україні, так і за її межами піднімають синьо-жовтий стяг на підтримку українців.

Державний прапор України офіційно затверджено у 1992 році, однак його історія сягає значно раніше. Днем Прапора обрали 23 серпня, коли у 1991 році народні депутати урочисто внесли синьо-жовтий стяг до сесійної зали Верховної Ради.

 
