Зеленський привітав українців з Днем Соборності

Сьогодні український президент Володимир Зеленський привітав з Днем Соборності.

Президент України записав відео в Telegram-каналі

"Коли всі українці тримаються за руки, вони не піднімуть їх догори, аби здатися. Боремося всі. І сьогодні це стосується не тільки обох берегів Дніпра. Сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі Землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало: я – українець", - йдеться в дописі.

Зеленський також написав, що тільки сильні українці можуть стати єдиними. І тільки єдині українці можуть бути сильними. Українці в усьому світі.

"З Днем Соборності!", - додав він.

Це свято відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, яке відбулося в 1919 році на Софійському майдані в Києві.