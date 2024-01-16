Зеленський в Давосі також зустрівся з фон дер Ляєн
Про це Зеленський написав в Telegram-каналі.
"Обговорили ключові пріоритети відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу.
Домовилися про початок скринінгу українського законодавства. Це черговий крок на шляху до відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, що сьогодні президент України перебуває на Всесвітньому економічному форумі в Швейцарії.
Зранку Зеленський зустрівся зі Столтенбергом у Давосі, де обговорив ситуацію на полі бою та інші оборонні потреби України.