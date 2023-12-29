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ПОЛІТИКА

Зеленський відвідав Авдіївку Донецької області

29 грудня 2023, 18:23
Зеленський відвідав Авдіївку Донецької області
Президент відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 29 грудня, відвідав Авдіївку Донецької області, яку кілька місяців активно атакують російські окупанти. Глава держави на позиціях українських захисників обговорив актуальну ситуацію та потреби бійців.

Про це йдеться у відеозверненні Зеленського.

"Авдіївка. Відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Одна з найскладніших ділянок фронту", - розповів президент.

Зеленський додав, що також подякував воїнам ЗСУ особисто. Зокрема відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив "Золоту Зірку" Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку.

"Обговорили з командиром оборонну ситуацію, основні потреби... Дякую всім, хто на передовій, за службу, за цей рік, який уся країна вистояла завдяки саме таким воїнам. Тим, хто захищає нашу державу попри все. Тим, хто щодня дає бойовий результат.", - йдеться в повідомленні.

АвдіївкаЗеленський.

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