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Зеленський вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру

29 вересня 2023, 13:22
Зеленський вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру
Фото: FJCU
Президент Володимир Зеленський взяв участь в церемонія пам’яті до 82-ї річниці трагедії в Бабиному Яру.

Про це Федерація єврейських громад України написала на сайті

"Трагедія у Бабиному Яру в роки Другої Світової війни стала всесвітнім символом Голокосту. 29 вересня 1941 року нацисти розпочали масові розстріли єврейського населення Києва в урочищі. Того дня було розстріляно понад 22 тисячі людей. Конвеєр смерті на тому не зупинився і до середини жовтня кількість жертв перевищила 50 тисяч", - написано на сайті.

Церемонія була обмежена і включала точну кількість учасників. В заході взяли участь рабини з Києва, Бердичева, Житомира, Білої Церкви і Черкас, на чолі з заступником голови ради Федерації єврейських громад України – рабином Рафаелем Рутманом.

В своїй промові Зеленський сказав, що юдаїзм в Україні сьогодні процвітає і розвивається без жодної дискримінації. Він передав вітання єврейській громаді, яка сьогодні ввечері відзначатиме свято Суккот.

Рабин Рутман провів молитву "Бог повний милосердя", прочитав кідуш і сказав, що сьогодні, через 82 роки після трагедії, євреї України відзначатимуть свято з гордістю за своє походження і без жодного страху.

 

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