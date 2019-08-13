Зеленський виключив людей Порошенка з Комісії державних нагород та геральдики

Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Комісії державних нагород та геральдики.

Про це йдеться в указі №595/2019 від 13 серпня.

Новий склад комісії складається з 14 осіб на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Богданом. Більшість із них були членами комісії і за Петра Порошенка.

Це керівник апарату ОПУ Олексій Дніпров; професор Львівської національної академії мистецтв Андрій Бокотей, член Українського геральдичного товариства Віктор Бузалов, голова Українського геральдичного товариства Андрій Гречило, директор Інституту законодавства Верховної Ради Олександр Копиленко, президент Національної академії педагогічних наук Василь Кремень, голова міжнародної громадської організації "Сім'я Мазеп" Ігор Мазепа, голова департаменту з питань громадянства, помилування і держнагород ОПУ Андрій Осідак, керівник Головного управління військової безпеки ОПУ Олексій Покотило, старший науковий співробітник Інституту історії НАНУ Юрій Савчук, член Українського геральдичного товариства Микола Чмир.

Новими обличчями в комісії стали Олександр Мацько (член Ради волонтерів при Міноборони) і Юрій Москаленко (координатор Білоцерківської волонтерської групи).

Водночас Зеленський виключив з комісії відомих представників колишнього президента: Ігоря Райніна, Юрія Бірюкова, Віталія Гайдукевича, Ростислава Павленка, Тетяну Ричкову, Юрія Стеця, Ірину Фриз.

Нагадаємо, що 12 серпня Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Біля відомства на нього чекали його прихильники, серед яких і його син Михайло. Підтримати Порошенка прийшли його соратники, кандидати від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар, Артур Герасимов та Микола Величкович.

6 серпня ДБР порушило справу про поїздку Порошенка на Мальдіви. Слідчі збираються перевірити чутки про те, що він літав на відпочинок під чужим ім'ям.

Журналісти програми "Схеми" з'ясували, що Порошенко вилетів з Києва 1 січня літаком бізнес-класу Falcon 7X приватної турецької авіакомпанії Setair. Згідно з документами, ним летіла не сім'я президента, а люди з абсолютно іншими іменами.

У відповідь партія Порошенка заявила, що вважає безперспективною "мальдівську" справу ДБР.

Водночас, Державне бюро розслідувань заявило, що не буде розкривати інформацію у відкритих кримінальних провадженнях, у яких фігурує експрезидент Петро Порошенко.