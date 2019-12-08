Порошенко з'явився на допит у ДБР, - ВІДЕО (оновлено)

У ДБР Порошенка планують допитати як свідка у справі щодо можливого ухиляння від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий"

Колишній президент України Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань.

Біля відомства на нього чекали його прихильники, серед яких і його син Михайло. Підтримати Порошенка прийшли його соратники, кандидати від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар, Артур Герасимов та Микола Величкович, інформує "Громадське".

Також будівлі ДБР проходить мітинг з вимогою засудити Порошенка за привласнення санаторію в Козині.

Після появи експрезидента між його прихильниками та противниками на ганку ДБР відбулася словесна конфронтація. Представники обох таборів намагаються перекричати опонентів.

"Ви бачите тут хлопців із наколками із свастиками, це, мабуть, ті ж, хто кидався на машину минулого разу. Тобто, готуються, провокації. І чим більше тут буде депутатів і журналістів, тим їхня вірогідність менша", — сказала Громадському Вікторія Сюмар.

Оновлення. Підтримати екс-президента прийшли його молодші діти – син Михайло та доньки Олександра і Євгенія – та їхні друзі.

Дехто з них тримає символіку партії "Європейська солідарність", а також плакати "Четверта влада чи п'ята колона?", "ДБР, чистіть владу, а не медіа", "Свободі слова – Труба".

Нагадаємо, що 6 серпня ДБР порушило справу про поїздку Порошенка на Мальдіви. Слідчі збираються перевірити чутки про те, що він літав на відпочинок під чужим ім'ям.

Журналісти програми "Схеми" з'ясували, що Порошенко вилетів з Києва 1 січня літаком бізнес-класу Falcon 7X приватної турецької авіакомпанії Setair. Згідно з документами, ним летіла не сім'я президента, а люди з абсолютно іншими іменами.

У відповідь партія Порошенка заявила, що вважає безперспективною "мальдівську" справу ДБР.

Водночас, Державне бюро розслідувань заявило, що не буде розкривати інформацію у відкритих кримінальних провадженнях, у яких фігурує експрезидент Петро Порошенко.