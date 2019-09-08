ДБР не розкриватиме інформацію щодо справ Порошенка
Агентство "Українські новини" звернулося до Держбюро із запитом, в якому просило повідомити, кого з колишніх і чинних посадових осіб планують допитати в рамках зазначених кримінальних справ.
У ДБР відповіли, що сторонами кримінальних проваджень, відповідно до розділу 3 Кримінально-процесуального кодексу, є сторона звинувачення і сторона захисту, а "надання доступу до зазначеної інформації особам, які не мають певного процесуального статусу, Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено".
Крім того, бюро відмовилося поінформувати, чи планують допитати депутата Верховної Ради Ігоря Кононенка ("Блок Петра Порошенка"), колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, міністра оборони Степана Полторака і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Також ДБР не повідомило, в рамках скількох кримінальних проваджень перевіряють можливі протиправні дії Порошенка.
Бюро підкреслило, що завчасне розголошення даних досудового розслідування може вплинути на перебіг розслідування, завдати шкоди повноті й об'єктивності встановлення обставин кримінального правопорушення, інтересам потерпілого, підозрюваного та інших учасників провадження.
Нагадаємо, що 6 серпня ДБР порушило справу про поїздку Порошенка на Мальдіви. Слідчі збираються перевірити чутки про те, що він літав на відпочинок під чужим ім'ям.
Журналісти програми "Схеми" з'ясували, що Порошенко вилетів з Києва 1 січня літаком бізнес-класу Falcon 7X приватної турецької авіакомпанії Setair. Згідно з документами, ним летіла не сім'я президента, а люди з абсолютно іншими іменами.
У відповідь партія Порошенка заявила, що вважає безперспективною "мальдівську" справу ДБР.
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