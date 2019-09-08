ДБР не розкриватиме інформацію щодо справ Порошенка

Завчасне розголошення даних досудового розслідування може вплинути на перебіг слідства, інтереси потерпілого, підозрюваного та інших

Державне бюро розслідувань заявило, що не буде розкривати інформацію у відкритих кримінальних провадженнях, у яких фігурує експрезидент Петро Порошенко.

Агентство "Українські новини" звернулося до Держбюро із запитом, в якому просило повідомити, кого з колишніх і чинних посадових осіб планують допитати в рамках зазначених кримінальних справ.

У ДБР відповіли, що сторонами кримінальних проваджень, відповідно до розділу 3 Кримінально-процесуального кодексу, є сторона звинувачення і сторона захисту, а "надання доступу до зазначеної інформації особам, які не мають певного процесуального статусу, Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено".

Крім того, бюро відмовилося поінформувати, чи планують допитати депутата Верховної Ради Ігоря Кононенка ("Блок Петра Порошенка"), колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, міністра оборони Степана Полторака і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Також ДБР не повідомило, в рамках скількох кримінальних проваджень перевіряють можливі протиправні дії Порошенка.

Бюро підкреслило, що завчасне розголошення даних досудового розслідування може вплинути на перебіг розслідування, завдати шкоди повноті й об'єктивності встановлення обставин кримінального правопорушення, інтересам потерпілого, підозрюваного та інших учасників провадження.

Нагадаємо, що 6 серпня ДБР порушило справу про поїздку Порошенка на Мальдіви. Слідчі збираються перевірити чутки про те, що він літав на відпочинок під чужим ім'ям.

Журналісти програми "Схеми" з'ясували, що Порошенко вилетів з Києва 1 січня літаком бізнес-класу Falcon 7X приватної турецької авіакомпанії Setair. Згідно з документами, ним летіла не сім'я президента, а люди з абсолютно іншими іменами.

У відповідь партія Порошенка заявила, що вважає безперспективною "мальдівську" справу ДБР.