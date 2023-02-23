Зеленський завтра проведе брифінг "Лютий. Рік незламності"

Завтра президент України Володимир Зеленський проведе прес-конференцію в день початку повномасштабної війни "Лютий. Рік незламності".

Місце та час проведення наразі не розголошують.

Заявили в Офісі Президента.

Акредитація представників ЗМІ проводиться сьогодні до 14:00.

Про час та місце проведення заходу журналістам повідомлять в листі – підтвердженні акредитації.

Від одного ЗМІ може бути акредитовано 1 кореспондента, 1 оператора, 1 фотографа.