Зеленський завтра проведе брифінг "Лютий. Рік незламності"
23 лютого 2023, 11:07
Завтра президент України Володимир Зеленський проведе прес-конференцію в день початку повномасштабної війни "Лютий. Рік незламності".
Місце та час проведення наразі не розголошують.
Заявили в Офісі Президента.
Акредитація представників ЗМІ проводиться сьогодні до 14:00.
Про час та місце проведення заходу журналістам повідомлять в листі – підтвердженні акредитації.
Від одного ЗМІ може бути акредитовано 1 кореспондента, 1 оператора, 1 фотографа.