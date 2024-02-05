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ПОЛІТИКА

Зеленський заявив, що розмірковує про зміну низки керівних осіб у країні

05 лютого 2024, 09:20
Зеленський заявив, що розмірковує про зміну низки керівних осіб у країні
Джерело: president.gov.ua
Він наголосив, що йдеться не про одну людину, а про напрямок керівництва держави.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з італійськими журналістами. Одне з нагальних питань, яке востаннє гарант коментував на своїй щорічній конференції — звільнення головкома ЗСУ Валерій Залужного. Втім, коли на Rai 1 запитали, чи є у Зеленського такі плани, прямо він не відповів, наголосивши лише, що планує перезавантажити владу. 

"Це питання, котре стосується людей, які повинні очолити Україну. Однозначно потрібне перезавантаження, новий початок", – заявив він.

Зміни, наголосив Зеленський, торкнуться не лише військового сектора, але й політичного. Тобто, йдеться не про одну людину, а про напрямок керівництва держави. 

"Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінимо одну людину... Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні рухатися в одному напрямку, впевнені в перемозі, ми не повинні падати духом, опускати руки, ми повинні мати правильну позитивну енергію... тому я говорю про перезавантаження, заміну", – заявив Зеленський.

Зеленський також заявив, що негатив потрібно залишати вдома. За його словами, необхідно думати про тих, хто був змушений бігти за кордон, про тих, хто воює в окопах, про тих, хто працює 24 години на добу в три зміни на заводах, які виробляють боєприпаси.

"Ми повинні мати потрібну енергію для них. Ми не можемо допустити відречення. Тому, коли я говорю про перезавантаження, про заміну, я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а керівництва країни", - зазначив президент України.

Також Зеленський розповів, що наразі 26% території України знаходяться під російською окупацією.

"Після двох років важливо, що нам вдалося захистити нашу державу. Близько 26% національної території все ще перебувають під окупацією, але ми бачимо, що російська армія не може значно просунутися. Ми їх зупинили", - заявив він.

При цьому президент додав, що Україні вдалося об’єднати світових лідерів, тому українці не одні.

"Сьогодні країна знає, що таке війна, на жаль, багато сімей втратили близьких, є поранені і багато на фронті, але ми не одні, нам вдалося об’єднати світових лідерів",- сказав він.

Зеленський розповів, що перші дні повномасштабного вторгнення рф в Україну були дуже різними.

"Перші дні війни були дуже різними, люди були дуже налякані. Спочатку був великий хаос, несподіване вторгнення, вночі напади на міста. Люди були шоковані. Тепер все по-іншому, ми почали захищати нашу землю та родини. У нас не було альтернативи", - заявив він.

владаЗалужнийЗеленський.

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