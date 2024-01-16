Зеленський зустрівся з королем та прем'єром Бельгії
Він обговорив з ними участь в імплементації пунктів української Формули миру.
Про це Офіс Президента написав на сайті.
"Сторони обговорили пріоритети головування Бельгії в Раді Європейського Союзу, передусім у контексті наближення України до фактичного початку переговорного процесу щодо вступу до ЄС", - написано на сайті.
Зеленський також подякував Філіпу І та Александру Де Кроо за вагому оборонну підтримку України з боку Бельгії.
Він додав, що рішення Бельгії надати Україні винищувачі F-16 і підготовку бельгійськими фахівцями українських пілотів та нещодавній 15-й пакет оборонної допомоги.
Президент високо оцінив лідерську роль Бельгії у створенні Фонду для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюватиметься з оподаткування прибутків від заморожених російських активів, та наголосив на важливості створення дієвого механізму конфіскації заморожених активів агресора.
Сьогодні Зеленський мав багато зустрічей, серед яких зустріч в Давосі також зустрівся з фон дер Ляєн, також український президент зустрівся зі Столтенбергом у Давосі.
Крім того, Зеленський зустрівся з Блінкеном і прем’єром Люксембургу.