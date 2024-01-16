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Зеленський зустрівся з королем та прем'єром Бельгії

16 січня 2024, 19:57
Зеленський зустрівся з королем та прем'єром Бельгії
https://www.president.gov.ua/
Український президент Володимир Зеленський провів зустріч із королем Бельгії Філіпом I і прем'єр-міністром Александром Де Кроо.

Він обговорив з ними участь в імплементації пунктів української Формули миру.

Про це Офіс Президента написав на сайті.

"Сторони обговорили пріоритети головування Бельгії в Раді Європейського Союзу, передусім у контексті наближення України до фактичного початку переговорного процесу щодо вступу до ЄС", - написано на сайті. 

Зеленський також подякував Філіпу І та Александру Де Кроо за вагому оборонну підтримку України з боку Бельгії. 

Він додав, що рішення Бельгії надати Україні винищувачі F-16 і підготовку бельгійськими фахівцями українських пілотів та нещодавній 15-й пакет оборонної допомоги.

Президент високо оцінив лідерську роль Бельгії у створенні Фонду для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюватиметься з оподаткування прибутків від заморожених російських активів, та наголосив на важливості створення дієвого механізму конфіскації заморожених активів агресора.

Сьогодні Зеленський мав багато зустрічей, серед яких зустріч в Давосі також зустрівся з фон дер Ляєн, також український президент зустрівся зі Столтенбергом у Давосі.

Крім того, Зеленський зустрівся з Блінкеном і прем’єром Люксембургу.

 

Бельгіязеленськийкороль Бельгії

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