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Зеленський зустрівся з Блінкеном і прем’єром Люксембургу

16 січня 2024, 16:15
Зеленський зустрівся з Блінкеном і прем’єром Люксембургу
Зеленський. Різдвяне вітання
На зустріч український президент поспілкувався щодо фінансової підтримки і конфіскація активів росії.

Про це Володимир Зеленський написав в соцмережі X (Twitter)

"На полях Давосу зустрівся з Прем’єр-міністром Великого Герцогства Люксембург Люком Фріденом. Дякую за незмінну підтримку з боку його країни, зокрема нашого шляху до ЄС, і роботу над рішенням щодо виділення 50 млрд євро допомоги", - йдеться в дописі. 

На зустрічі з держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном - він подякував США, президенту Джо Байдену, Конгресу та американському народу за їхню непохитну підтримку та лідерство в підтримці України.

"Ми розраховуємо на подальшу підтримку США, яка є надзвичайно важливою для нашої країни", - додав він.

За словами Зеленський, він розповів про поточну ситуацію на полі бою і пріоритетні потреби української оборони.

Також вони обговорили продовження співпраці, зокрема фінансової підтримки України, конфіскацію заморожених активів агресора та нашу Формулу миру. 

"Відзначили успішну четверту зустріч радників у Давосі та початок підготовки Глобального саміту миру. Запросив Люксембург долучитися", - підсумував президент України. 

 

Також у Давосі Зеленський зустрівся зі Столтенбергом і обговорили ситуацію на полі бою та інші оборонні потреби України.

 

Давосзеленськийпрем’єрЛюксембургу

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