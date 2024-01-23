Зеленський зустрівся з лідером найбільшої групи Європарламенту

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської народної партії Манфредом Вебером.

Він очолює найбільшу групу у Європейському парламенті - Європейську народну партію.

Про це йдеться на сайті президента.

Зеленський розповів Веберу про очікування України від найближчого засідання Європейської ради.

"Розраховуємо на розблокування 50 млрд євро допомоги нашій державі з боку ЄС на спеціальному засіданні Європейської ради 1 лютого", – сказав президент.

Він подякував за лідерство в підтримці України з початку повномасштабної агресії росії.

Крім того, Зеленський і Вебер обмінялися думками щодо очікувань від цьогорічних виборів до Європарламенту, які відбудуться в червні. Президент висловив сподівання, що Україна матиме високий рівень підтримки від ЄС і після виборів.

Манфред Вебер сказав, що Україна може повністю розраховувати на підтримку представників Європейської народної партії на різних рівнях, зокрема в комунікації з іноземними лідерами.