Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Вона прибула до Києва сьогодні зранку, аби разом з українцями відзначити День Європи.

Про це повідомляється у Telegram-каналі глави держави.

"Сьогодні ми зустрічаємось у Києві в цей особливий день, тому що Київ – це ідеальне місце, щоб святкувати День Європи", – сказав Зеленський.

Президент додав, що відтепер 9 травня буде Днем Європи і в Україні, а також підкреслив, що щодня хоробрий народ України захищає саме ті цінності, які є основою Європейського Союзу.