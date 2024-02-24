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ПОЛІТИКА

Зеленський звернувся до українців у день другої річниці повномасштабної війни

24 лютого 2024, 14:30
Зеленський звернувся до українців у день другої річниці повномасштабної війни
Джерело: president.gov.ua
За словами Зеленського, протягом двох років війни українці стали на 730 днів ближче до перемоги.

У другу річницю російського вторгнення президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з аеропорту Гостомелю, звідки росія планувала розпочати захоплення Києва.

"Великий народе великої країни! Неймовірно пишаюся кожним. Захоплююсь кожним. Вірю в кожного. Будь-яка нормальна людина хоче, щоб війна закінчилась. Але ніхто з нас не дозволить, щоб закінчилась Україна. Саме тому до слів про завершення війни ми завжди додаємо: на наших умовах. Саме тому поруч слова «мир» завжди звучить: справедливий. Саме тому в майбутній історії біля слова «Україна» завжди стоятиме слово «незалежна». Боремося за це вже 730 днів нашого життя. І переможемо. У найкращий день нашого життя. Дякую всім нашим воїнам, нашому народу і всім у світі, хто стоїть поруч з нами і правдою. Слава Україні!" — сказав він.

За словами Зеленського, два роки тому з аеропорту в Гостомелі почалося повномасштабне вторгнення, а два роки по тому тут зустрічають наших партнерів — прем’єрку Італії Джорджу Мелоні, прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, прем’єра Бельгії Александера Де Кроо.

"І це символічно й красномовно описує шлях, який ми пройшли за ці два роки, і різницю між 24 лютого тоді й зараз" — додав президент.

За словами Зеленського, протягом двох років війни українці стали на 730 днів ближче до перемоги.

Лідери, очільники МЗС та дипломати країн Заходу також публікують численні заяви та відеозвернення у зв’язку з 2-ю річницею початку повномасштабної війни та висловлюють солідарність з Україною. 

зеленськийвійна в України

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