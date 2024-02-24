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ПОЛІТИКА

Солідарність з Україною: Лідери та дипломати Заходу висловлюють підтримку на другу річницю вторгнення

24 лютого 2024, 13:36
Солідарність з Україною: Лідери та дипломати Заходу висловлюють підтримку на другу річницю вторгнення
president.gov.ua
Офіційна сторінка НАТО у соцмережі опублікувала відеоролик з українськими військовими, які проходили навчання у західних країнах, що зачитують рядки гімну.

Лідери, очільники МЗС та дипломати країн Заходу публікують численні заяви та відеозвернення у зв’язку з 2-ю річницею початку повномасштабної війни та висловлюють солідарність з Україною. 

"Фінляндія непохитно надаватиме Україні підтримку стільки, скільки буде необхідно. Україна та українці заслуговують на справедливий і тривалий мир", – йдеться у заяві уряду Фінляндії. 

Президент країни Саулі Нііністьо, який невдовзі залишить цю посаду, відзначив героїзм українців у боротьбі за свою свободу і наголосив, що Україні потрібно надавати повноцінну підтримку. 

"Ми маємо подбати, щоб у нас були можливості і ресурси надавати цю підтримку у довгостроковій перспективі. Потрібно швидко нарощувати наше оборонне виробництво", – зауважив він. 

Від Нідерландів спеціальні звернення опублікували королівська родина, очільниця МЗС, міністерка оборони. 

Король Вільгельм-Александр та королева Максіма відзначили героїзм українців у боротьбі, назвавши це прикладом для усіх, та запевнили у підтримці. 

"Наша підтримка не похитнеться. Нідерланди поруч з вами на кожному кроці цього шляху", – заявила міністерка закордонних справ Ганке Брюїнс Слот.  

Міністерка оборони Кайса Оллонгрен, окрім звернення до 2-ї річниці, поділилася інфографікою про вже виконані і майбутні постачання зброї для України.

Данія, яка напередодні підписала двосторонню безпекову угоду з Україною, запевнила, що продовжить підтримувати українців у боротьбі. До заяви додали відеоролик про вже надану Данією підтримку, зокрема у відбудові Миколаєва. 

Офіційний Відень заявив, що підтримував і підтримуватиме Україну "730 днів і ще стільки, скільки буде потрібно". "Це Путін розпочав цю протиправну агресивну війну росії, і це путін має припинити її зараз", – додали в МЗС Австрії. 

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс опублікував у своєму Twitter (X) відеозапис гімну України. 

Президент Польщі Анджей Дуда до другої річниці повномасштабної війни запевнив, що підтримка Варшавою Києва у протидії російській агресії залишиться незмінною.

"Ми підтримували, підтримуємо і продовжимо підтримувати Україну у боротьбі за свободу! Зараз ця підтримка все ще залишається життєво необхідною. Незалежно від нашої "втоми від війни". Вільний світ не має допустити тріумфу путіна і росії", – заявив Анджей Дуда. 

Офіційна сторінка НАТО у соцмережі опублікувала відеоролик з українськими військовими, які проходили навчання у західних країнах, що зачитують рядки гімну. 

Четверо західних лідерів, включаючи прем'єр-міністрів Італії Джорджу Мелоні, Канади Джастіна Трюдо та Бельгії Александра де Кроо, а також главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, прибули до Києва в суботу, 24 лютого, щоб продемонструвати солідарність з Україною у другу річницю повномасштабного російського вторгнення. 

підтримкадруга річниця війна в Україні

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