Солідарність з Україною: Лідери та дипломати Заходу висловлюють підтримку на другу річницю вторгнення

Офіційна сторінка НАТО у соцмережі опублікувала відеоролик з українськими військовими, які проходили навчання у західних країнах, що зачитують рядки гімну.

Лідери, очільники МЗС та дипломати країн Заходу публікують численні заяви та відеозвернення у зв’язку з 2-ю річницею початку повномасштабної війни та висловлюють солідарність з Україною.

"Фінляндія непохитно надаватиме Україні підтримку стільки, скільки буде необхідно. Україна та українці заслуговують на справедливий і тривалий мир", – йдеться у заяві уряду Фінляндії.

Президент країни Саулі Нііністьо, який невдовзі залишить цю посаду, відзначив героїзм українців у боротьбі за свою свободу і наголосив, що Україні потрібно надавати повноцінну підтримку.

"Ми маємо подбати, щоб у нас були можливості і ресурси надавати цю підтримку у довгостроковій перспективі. Потрібно швидко нарощувати наше оборонне виробництво", – зауважив він.

Від Нідерландів спеціальні звернення опублікували королівська родина, очільниця МЗС, міністерка оборони.

Король Вільгельм-Александр та королева Максіма відзначили героїзм українців у боротьбі, назвавши це прикладом для усіх, та запевнили у підтримці.

"Наша підтримка не похитнеться. Нідерланди поруч з вами на кожному кроці цього шляху", – заявила міністерка закордонних справ Ганке Брюїнс Слот.

Міністерка оборони Кайса Оллонгрен, окрім звернення до 2-ї річниці, поділилася інфографікою про вже виконані і майбутні постачання зброї для України.

Данія, яка напередодні підписала двосторонню безпекову угоду з Україною, запевнила, що продовжить підтримувати українців у боротьбі. До заяви додали відеоролик про вже надану Данією підтримку, зокрема у відбудові Миколаєва.

Офіційний Відень заявив, що підтримував і підтримуватиме Україну "730 днів і ще стільки, скільки буде потрібно". "Це Путін розпочав цю протиправну агресивну війну росії, і це путін має припинити її зараз", – додали в МЗС Австрії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс опублікував у своєму Twitter (X) відеозапис гімну України.

Президент Польщі Анджей Дуда до другої річниці повномасштабної війни запевнив, що підтримка Варшавою Києва у протидії російській агресії залишиться незмінною.

"Ми підтримували, підтримуємо і продовжимо підтримувати Україну у боротьбі за свободу! Зараз ця підтримка все ще залишається життєво необхідною. Незалежно від нашої "втоми від війни". Вільний світ не має допустити тріумфу путіна і росії", – заявив Анджей Дуда.

Офіційна сторінка НАТО у соцмережі опублікувала відеоролик з українськими військовими, які проходили навчання у західних країнах, що зачитують рядки гімну.

Четверо західних лідерів, включаючи прем'єр-міністрів Італії Джорджу Мелоні, Канади Джастіна Трюдо та Бельгії Александра де Кроо, а також главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, прибули до Києва в суботу, 24 лютого, щоб продемонструвати солідарність з Україною у другу річницю повномасштабного російського вторгнення.