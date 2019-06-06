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Зеленський звільнив ще одного посадовця СБУ в запас

Маліков з 1991 по 2005 рік обіймав різні посади у Міністерстві внутрішніх справ
Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з військової служби в запас першого заступника голови Служби безпеки Віталія Малікова.
Зеленський звільнив ще одного посадовця СБУ в запас http://gazeta.dt.ua/

"Звільнити генерал-полковника Малікова Віталія Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку з проведенням організаційних заходів із правом носіння військової форми одягу", - відзначається в указі президента №352 від 6 червня, повідомляє "Українська правда".

Маліков з 1991 по 2005 рік обіймав різні посади у Міністерстві внутрішніх справ.

З травня 2014 року розпочав службу в СБУ. Він опікувався питаннями роботи Антитерористичного центру при СБУ.

У липні 2015 року указами президента Петра Порошенка № 439 та № 453 Малікова призначенили першим заступником голови СБУ та керівником Антитерористичного центру при СБУ.

Крім того у серпні 2016 року Маліков указом Порошенка отримав звання "генерал-полковника".

Служба безпеки відзначає, що він мав відзнаку від Міноборони "за доблесть і самовідданість, виявлені при виконанні службового обов’язку" - "вогнепальну зброю".

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.

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06 06 2019 12:28
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