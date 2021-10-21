Жіноча збірна України з футзалі починає основний раунд відбору Євро-2022
Як повідомляє пресслужба УАФ, матчі пройдуть у львівському спорткомплексі «Боско-Арена» 21-24 жовтня, передає Укрінформ.
Склад жіночої збірної України з футзалу:
воротарі - Вікторія Сагайдачна, Вікторія Кислова;
польові гравці - Анна Шульга, Анастасія Кліпаченко, Альона Кирильчук, Ксенія Гриценко, Сніжана Воловенко, Анна Сидоренко, Ірина Дубицька, Ксенія Бурлаченко, Юлія Форсюк, Софія Рубан.
Євро-2022 з футзалу серед жіночих збірних. Основний раунд відбору. Група 3
21.10.2021
Фінляндія - Бельгія. Початок о 14.00
Чехія - Україна. 19.00.
22.10.2021
Чехія - Фінляндія. 14.00.
Україна - Бельгія (19.00)
24.10.2021
Бельгія - Чехія. 12.00
Україна - Фінляндія. 17.00.
Склад усіх квартетів основного раунду кваліфікації Євро-2022:
Група 1: Росія, Угорщина, Білорусь, Нідерланди
Група 2: Португалія, Хорватія, Польща, Словенія
Група 3: Україна, Фінляндія, Чехія, Бельгія
Група 4: Іспанія, Італія, Швеція, Словаччина.
Чотири переможці груп потраплять до фінальної стадії Євро-2022 (24-27 березня).
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