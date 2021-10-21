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Жіноча збірна України з футзалі починає основний раунд відбору Євро-2022

Чотири переможці груп потраплять до фінальної стадії Євро-2022 (24-27 березня)
Футзалістки збірної України - господарки групи основного раунду кваліфікації Євро-2022.
Жіноча збірна України з футзалі починає основний раунд відбору Євро-2022 Фото: з вільних джерел

Як повідомляє пресслужба УАФ, матчі пройдуть у львівському спорткомплексі «Боско-Арена» 21-24 жовтня, передає Укрінформ.

Склад жіночої збірної України з футзалу:

воротарі - Вікторія Сагайдачна, Вікторія Кислова; 

польові гравці - Анна Шульга, Анастасія Кліпаченко, Альона Кирильчук, Ксенія Гриценко, Сніжана Воловенко, Анна Сидоренко, Ірина Дубицька, Ксенія Бурлаченко, Юлія Форсюк, Софія Рубан.

Євро-2022 з футзалу серед жіночих збірних. Основний раунд відбору. Група 3

21.10.2021

Фінляндія - Бельгія. Початок о 14.00

Чехія - Україна. 19.00.

22.10.2021

Чехія - Фінляндія. 14.00.

Україна - Бельгія (19.00)

24.10.2021

Бельгія - Чехія. 12.00

Україна - Фінляндія. 17.00.

Склад усіх квартетів основного раунду кваліфікації Євро-2022:

Група 1: Росія, Угорщина, Білорусь, Нідерланди

Група 2: Португалія, Хорватія, Польща, Словенія

Група 3: Україна, Фінляндія, Чехія, Бельгія

Група 4: Іспанія, Італія, Швеція, Словаччина.

Чотири переможці груп потраплять до фінальної стадії Євро-2022 (24-27 березня).

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21 10 2021 16:34
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