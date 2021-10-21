Жіноча збірна України з футзалі починає основний раунд відбору Євро-2022 Чотири переможці груп потраплять до фінальної стадії Євро-2022 (24-27 березня)

Футзалістки збірної України - господарки групи основного раунду кваліфікації Євро-2022.

Фото: з вільних джерел

Як повідомляє пресслужба УАФ, матчі пройдуть у львівському спорткомплексі «Боско-Арена» 21-24 жовтня, передає Укрінформ. Склад жіночої збірної України з футзалу: воротарі - Вікторія Сагайдачна, Вікторія Кислова; польові гравці - Анна Шульга, Анастасія Кліпаченко, Альона Кирильчук, Ксенія Гриценко, Сніжана Воловенко, Анна Сидоренко, Ірина Дубицька, Ксенія Бурлаченко, Юлія Форсюк, Софія Рубан. Євро-2022 з футзалу серед жіночих збірних. Основний раунд відбору. Група 3 21.10.2021 Фінляндія - Бельгія. Початок о 14.00 Чехія - Україна. 19.00. 22.10.2021 Чехія - Фінляндія. 14.00. Україна - Бельгія (19.00) 24.10.2021 Бельгія - Чехія. 12.00 Україна - Фінляндія. 17.00. Склад усіх квартетів основного раунду кваліфікації Євро-2022: Група 1: Росія, Угорщина, Білорусь, Нідерланди Група 2: Португалія, Хорватія, Польща, Словенія Група 3: Україна, Фінляндія, Чехія, Бельгія Група 4: Іспанія, Італія, Швеція, Словаччина. Чотири переможці груп потраплять до фінальної стадії Євро-2022 (24-27 березня). Читайте також: "Динамо" мінімально поступилося "Барселоні" в Лізі чемпіонів

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