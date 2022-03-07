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Жіноча збірна України з пляжного футболу перемогла Чехію у Євролізі-2022

Наступні два поєдинки групового турніру Євроліги-2022 українки проведуть в Альгеро у вересні
Жіноча збірна України з пляжного футболу провела третій поєдинок у відбірковому турнірі Євроліги-2022 у португальському Назаре.
Жіноча збірна України з пляжного футболу перемогла Чехію у Євролізі-2022 Фото: uaf.ua

Спортсменки здобули першу перемогу у групі А, обігравши команду Чехії - 4:0.

Після двох поразок від Англії (3:4) та Іспанії (1:3) підопічні Юрія Клименка реабілітуватися завдяки голам Мирослави Випасняк, Юлії Костюк та дублю Юлії Дехтяр.

Наступні два поєдинки групового турніру Євроліги-2022 українки проведуть в  Альгеро у вересні.

Турнірне становище: Португалія - 6 очок (після 2-х ігор), Англія - 5 (2), Італія - 3 (2), Іспанія - 3 (2), Україна - 3 (3), Чехія - 0 (3).

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03 07 2022 16:31
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