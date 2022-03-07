СПОРТ НОВИНИЖіноча збірна України з пляжного футболу провела третій поєдинок у відбірковому турнірі Євроліги-2022 у португальському Назаре.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жіноча збірна України з пляжного футболу перемогла Чехію у Євролізі-2022
Наступні два поєдинки групового турніру Євроліги-2022 українки проведуть в Альгеро у вересні
Фото: uaf.ua
Спортсменки здобули першу перемогу у групі А, обігравши команду Чехії - 4:0.
Після двох поразок від Англії (3:4) та Іспанії (1:3) підопічні Юрія Клименка реабілітуватися завдяки голам Мирослави Випасняк, Юлії Костюк та дублю Юлії Дехтяр.
Наступні два поєдинки групового турніру Євроліги-2022 українки проведуть в Альгеро у вересні.
Турнірне становище: Португалія - 6 очок (після 2-х ігор), Англія - 5 (2), Італія - 3 (2), Іспанія - 3 (2), Україна - 3 (3), Чехія - 0 (3).
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