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Жіноче Євро-2022 з футзалу прийматиме Португалія

Півфінали відбудуться 25 березня, а фінал та матч за третє місце - двома днями пізніше
Другий в історії чемпіонат Європи з футзалу серед жінок знову прийме Португалія.
Жіноче Євро-2022 з футзалу прийматиме Португалія Фото: з вільних джерел

Як повідомляє пресслужба УАФ, змагання пройдуть із 25-го по 27 березня 2022 року у павільйоні «Гондомар» міста Порту, передає Укрінформ.

До фінальної стадії Євро-2022 пробилися Україна, Португалія, Іспанія та Росія. Саме ці чотири команди брали участь і в дебютному розіграші турніру 2019 року.

Півфінали відбудуться 25 березня, а фінал та матч за третє місце - двома днями пізніше. 

Раніше фінальну стадію перенесли на рік через пандемію COVID-19. 

Жеребкування фінальної стадії пройде 28 січня у Гронінгені в перерві матчу фінальної стадії чоловічого Євро-2022 з футзалу між командами України та Португалії, який розпочнеться о 21.30 за київським часом.

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17 12 2021 15:20
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