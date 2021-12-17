Жіноче Євро-2022 з футзалу прийматиме Португалія
Як повідомляє пресслужба УАФ, змагання пройдуть із 25-го по 27 березня 2022 року у павільйоні «Гондомар» міста Порту, передає Укрінформ.
До фінальної стадії Євро-2022 пробилися Україна, Португалія, Іспанія та Росія. Саме ці чотири команди брали участь і в дебютному розіграші турніру 2019 року.
Півфінали відбудуться 25 березня, а фінал та матч за третє місце - двома днями пізніше.
Раніше фінальну стадію перенесли на рік через пандемію COVID-19.
Жеребкування фінальної стадії пройде 28 січня у Гронінгені в перерві матчу фінальної стадії чоловічого Євро-2022 з футзалу між командами України та Португалії, який розпочнеться о 21.30 за київським часом.
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