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Зміни до Податкового кодексу не стосуватимуться малого та середнього бізнесу - Марченко

Головною метою запропонованих змін до Податкового кодексу є вирівнювання правил гри для суб'єктів господарювання
Цього тижня Верховна Рада України буде розглядати законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу. Зміни не стосуватимуться діяльності малого та середнього бізнесу.
Зміни до Податкового кодексу не стосуватимуться малого та середнього бізнесу - Марченко Фото: з вільних джерел

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі програми на телеканалі "Інтер", передає Укрінформ.

Міністр зауважив, що головною метою запропонованих змін до Податкового кодексу є вирівнювання правил гри для суб'єктів господарювання, вони стосуватимуться, зокрема, акцизів та рентної плати за видобуток корисних копалин. Також, зміни будуть сприяти мінімізації схем ухилення від сплати ПДВ та поверненню валютної виручки.

"Запропоновані зміни до Податкового кодексу не стосуються малого та середнього бізнесу. Також, мова йде не про підвищення податкового тиску, а про збалансування податків для всіх учасників ринків", - підкреслив Марченко.

Як повідомлялось, реалізація змін до Податкового кодексу сприятиме додатковим надходженням до бюджетів у розмірі понад 60 млрд грн на рік.

Нагадаємо, що в Україні не планують підвищувати загальнодержавні податки. Однак, можуть бути податки для багатих.

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17 05 2021 17:23
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