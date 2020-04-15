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ЗНО можуть перенести на 25 серпня, якщо карантин “затягнеться”

"Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в Україні у 2020 році. Терміни його проведення залежать від закінчення терміну карантину в Україні"
Дата проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році залежить від терміну завершення карантину, Міносвіти розробило два сценарії - на червень і серпень.
ЗНО можуть перенести на 25 серпня, якщо карантин “затягнеться” Фото: з відкритих джерел

Про це заявила на брифінгу в середу, 15 квітня, в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в Україні у 2020 році. Терміни його проведення залежать від закінчення терміну карантину в Україні", - сказала Мандзій.

Вона додала, що Міносвіти розробило щонайменше два сценарії проведення ЗНО.

Зокрема, якщо карантин закінчиться до початку червня, то в червні можливе проведення пробного ЗНО, а з 25 червня – основної сесії ЗНО.

Якщо терміни карантину будуть продовжені, то на початку серпня відбудеться пробне ЗНО, а з 25 серпня – основна сесія.

В.о. міністра також нагадала, що учні 4-го і 9-го класу звільнені від державної підсумкової атестації.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.

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15 04 2020 17:00
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