ЗНО можуть перенести на 25 серпня, якщо карантин “затягнеться”
Про це заявила на брифінгу в середу, 15 квітня, в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в Україні у 2020 році. Терміни його проведення залежать від закінчення терміну карантину в Україні", - сказала Мандзій.
Вона додала, що Міносвіти розробило щонайменше два сценарії проведення ЗНО.
Зокрема, якщо карантин закінчиться до початку червня, то в червні можливе проведення пробного ЗНО, а з 25 червня – основної сесії ЗНО.
Якщо терміни карантину будуть продовжені, то на початку серпня відбудеться пробне ЗНО, а з 25 серпня – основна сесія.
В.о. міністра також нагадала, що учні 4-го і 9-го класу звільнені від державної підсумкової атестації.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.
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