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ЗНО відбудеться з 25 червня до 17 липня - Міносвіти

"Плануємо провести ЗНО з 25 червня до 17 липня. Перед цим, 15-17 числа, ми повинні провести пробне тестування. Щоб це було безпечно, ми працюємо над алгоритмом, який повинен схвалити державний санітарний лікар"
Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться з 25 червня по 17 липня.
ЗНО відбудеться з 25 червня до 17 липня - Міносвіти Фото: з вільних джерел

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 сказала т.в.о міністра освіти та науки Любомира Мандзій, передає Укрінформ.

"Плануємо провести ЗНО з 25 червня до 17 липня. Перед цим, 15-17 числа, ми повинні провести пробне тестування. Щоб це було безпечно, ми працюємо над алгоритмом, який повинен схвалити державний санітарний лікар", - сказала Мандзій.

Очільниця МОН додала, що дати прийняття до вищих навчальних закладів були змінені. Самі виші повинні скоро опублікувати умови та терміни на своїх сайтах. Також буде відтермінована подача документів, це буде відбуватися в серпні. Водночас сама процедура вступу не змінилася.

Мандзій також повідомила, що навчання в школах триватиме до кінця травня в дистанційному режимі.

"У школах навчання триватиме до кінця травня, як передбачено термінами навчального року, але ми розуміємо, що воно проходитиме тільки з використанням дистанційних технологій. Що ж до дошкільних навчальних закладів, тут немає поняття закінчення навчального року, так що вони можуть і будуть працювати влітку з урахуванням епідеміологічної ситуації", — сказала вона.

Урядовець додала, що для вступу в перший клас школи повинні самі оприлюднити терміни та правила подачі документів. Найчастіше це онлайн-реєстрація або електронна пошта, а особисто можна буде віднести документи після закінчення карантину. Конкурсу для вступу до першого класу не передбачено, підкреслила вона.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки через карантин в Україні просить школи відмовитися від випускних і останніх дзвоників.

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12 05 2020 15:40
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