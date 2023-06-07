Знищення Каховської ГЕС вигідне росії – ISW

Підрив та знищення Каховської ГЕС вигідніше росії, ніж Україні.

А заяви російських чиновників не піддаються жодній критиці.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни.

Наразі аналітики не мають у своєму розпорядженні об'єктивних даних, хто саме підірвав ГЕС.

Проте баланс доказів, аргументації та громадської риторики вказують на те, що росії було вигідно знищення об'єкта.

У звіті ISW відкидає версію, озвучену спікером кремля Дмітрієм Пєсковим, який заявив, що українці підірвали греблю, тому що ЗСУ "не досягають своїх цілей" у контрнаступі.

"Це пояснення малоймовірне, оскільки українські сили ще не проводили широкомасштабних наступальних операцій", – вважають в ISW.

Міністр оборони рф Сергєй Шойгу заявив, що українські сили влаштували потоп, аби можна було свої війська з правого берега Дніпра перекинути на схід, не побоюючись, що росіяни скористаються цим для нової спроби окупації Херсона.

"Це пояснення також неправдоподібне, оскільки обмежені російські сили на східному березі річки не становлять суттєвої загрози для західного берега, для захисту від якої були б потрібні великі українські сили", – йдеться в звіті.

Аналітики вважають, що росіяни більше зацікавлені у затопленні територій по гирлу Дніпра, ніж українці, незважаючи навіть на побічні збитки для власних оборонних позицій.

"росія може використати потоп, щоб розширити гирло річки Дніпро і ускладнити спроби контрнаступу ЗСУ через і без того складний водний об'єкт. Джерела в рф висловили сильне і недвозначне занепокоєння можливістю того, що Україна готується перейти річку і контратакувати на східному березі Херсонської області", – пишуть експерти.