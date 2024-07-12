Центр протидії дезінформації пояснив мету кремля щодо заяви про знищення Київської ГЕС

росія намагається викликати паніку серед українців заявами про нові теракти.

російська федерація продовжує спроби дестабілізувати ситуацію в Україні в межах дезінформаційної операції "Мир", намагаючись залякати українців загрозою нових терактів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Раніше офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, ніби Україна "готує знищення дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, щоб звинуватити рф". "Цими заявами кремль намагається викликати паніку серед українців. Паралельно в українське суспільство вкидаються наративи про необхідність "миру будь-якою ціною", тобто де-факто капітуляції. Ворог розраховує, що українці під впливом страху будуть вимагати піти на поступки росії", – повідомляє пресслужба центру.

Як зазначає Центр протидії дезінформації, попри заяви Захарової, у рф немає засобів та можливостей для знищення дамб біля Києва та Канева

"Знищити ці об’єкти ракетними ударами неможливо, а варіант підриву через диверсію виключений, оскільки дамби перебувають під посиленою охороною", – зазначає пресслужба.