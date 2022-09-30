Зонд NASA зробив фото поверхні Європи

Планета під назвою Європа є супутником планети Юпітер

Космічний зонд Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Juno зробив фотографію поверхні Європи - супутника планети Юпітер.

Про це йдеться у прес-релізі Лабораторії реактивного руху NASA (JPL).

Фото, на якому зафіксовано особливості поверхні поблизу екватора Європи, зроблено 29 вересня під час максимального наближення космічного апарата на сонячних батареях - на відстані приблизно 352 кілометри.

Це лише третій близький проліт в історії на висоті нижче 500 кілометрів, а також найближчий огляд Європи, зроблений космічним апаратом після 3 січня 2000 року, коли зонд Galileo від NASA наблизився до нього на відстань 351 кілометра.

Європа є шостим за величиною супутником у Сонячній системі, трохи меншим за супутник Землі.

Вчені вважають, що під його крижаною поверхнею завтовшки у кілометри є солоний океан.

Раніше повідомлялося, що космічний зонд NASA Juno зробив світлину вихорів поблизу північного полюса Юпітера.