Zoom купує провайдера хмарних послуг за майже 15 мільярдів доларів Після схвалення угоди компанія хмарних послуг стане операційною одиницею Zoom

Компанія Zoom Video Communications домовилась про купівлю постачальника хмарних послуг Five9 за 14,7 млрд дол - угоду планують закрити у першій половині 2022 року.

Фото: Економічна правда

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Економічна правда". Зазначається, що Zoom купує постачальника хмарних послуг, який міг би підтримати її популярний додаток для відеоконференцій. Відповідно до угоди, 5 акціонерів Five9 отримають 0,5533 звичайних акцій Zoom класу А. При цьому, угоду мають схвалити акціонери Zoom. Після схвалення угоди компанія хмарних послуг стане операційною одиницею Zoom. Раніше Five9 брала участь в тестуванні устаткування, яке виробляє Zoom. "Ми постійно шукаємо шляхи вдосконалення нашої платформи, і придбання Five9 цілком природне", - зазначив виконавчий директор Zoom Ерік Юань. Серед клієнтів Five9 - такі компанії, як Under Armour, Citrix, Athena Health та Lululemon. Як пише Bloomberg, протягом 2020 року акції Zoom виросли в ціні у п'ять разів, а ринкова капіталізація компанії перевищила 100 млрд дол. Читайте також: Zoom купує стартап, який розробляє машинний переклад у реальному часі

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