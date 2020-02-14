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Зростання ВВП на кінець 2019 року уповільнилося з 4,1 до 1,5% - Держстат

У попередніх кварталах темп зростання був вищий: у першому - 2,5% , другому - 4,6%, третьому - 4,1%
Зростання валового внутрішнього продукту в жовтні-грудні 2019 року становило 1,5% до аналогічного періоду 2018 року.
Зростання ВВП на кінець 2019 року уповільнилося з 4,1 до 1,5% - Держстат Фото: dsnews.ua

Фото: Економічна правда

Зростання валового внутрішнього продукту в жовтні-грудні 2019 року становило 1,5% до аналогічного періоду 2018 року, повідомляє "Економічна правда". 

Таку оперативну оцінку оприлюднила Державна служба статистики.

У попередніх кварталах темп зростання був вищий: у першому - 2,5% , другому - 4,6%, третьому - 4,1%.

Нагадаємо, що Гончарук розраховує на 4% зростання ВВП у 2020 році

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14 02 2020 16:53
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