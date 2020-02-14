НОВИНИЗростання валового внутрішнього продукту в жовтні-грудні 2019 року становило 1,5% до аналогічного періоду 2018 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зростання ВВП на кінець 2019 року уповільнилося з 4,1 до 1,5% - Держстат
У попередніх кварталах темп зростання був вищий: у першому - 2,5% , другому - 4,6%, третьому - 4,1%
Фото: dsnews.ua
Фото: Економічна правда
Зростання валового внутрішнього продукту в жовтні-грудні 2019 року становило 1,5% до аналогічного періоду 2018 року, повідомляє "Економічна правда".
Таку оперативну оцінку оприлюднила Державна служба статистики.
У попередніх кварталах темп зростання був вищий: у першому - 2,5% , другому - 4,6%, третьому - 4,1%.
Нагадаємо, що Гончарук розраховує на 4% зростання ВВП у 2020 році
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