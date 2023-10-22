ЗСУ відкинули росіян з західної околиці Роботиного – ISW

Інститут вивчення війни, посилаючись на українського військового оглядача Костянтина Машовця зазначив, що ЗСУ відкинули російські сили із західної околиці Роботиного.

Про це йдеться в щоденному огляді ISW.

"21 жовтня українські війська продовжили контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області", - йдеться в звіті.

В Генеральному штабі України заявили, що українські війська продовжували наступальні дії на мелітопольському і бахмутському напрямках.

російські військові блогери теж стверджують, що українські війська продовжували наступ на лінії Роботине-Копані і Роботине-Новопрокопівка.

Ще один російський військовий блогер заявляє, що ЗСУ просунулися на захід від Новофедорівки і знаходяться на відстані 6 кілометрів від населеного пункту.

Натомість український оглядач додав, що частини російського 247-го повітряно-десантного (ВДВ) полку (7-ї дивізії ВДВ) відступили на кілька сотень метрів в бік Новофедорівки.

Також російське МО заявляє, що російські війська відбили три українські атаки поблизу Вербового. Там вони проводили механізовані штурми вздовж лінії Роботине-Новопрокопівка за допомогою до 10 танків і бойових броньованих машин.

Російські війська вчора здійснили наземні атаки на заході Запорізької області, але не зробили жодного підтвердженого наступу. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного.

Раніше Машовець заявив, що російські війська контратакували на захід від Вербового і просунулися на 200 м у сусідній лісовій зоні і що частини російського 108-го полку ВДВ (7-ї дивізії ВДВ) наступали в районі Новопокровки в бік Малої Токмачки.

Днями в Інституті вивчення війни заявили, що армії росії не вистачає резервів, їх знищують ЗСУ.