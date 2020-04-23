ВІДПОЧИНОК НОВИНИРеконструкцію Нотр-Даму призупинили з 16 березня у зв'язку запровадженням у Франції жорстких обмежень через епідемію коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зупинену через карантин реконструкцію Нотр-Даму відновлять з понеділка
Собор XII століття перебував на реконструкції, коли у квітні минулого року спалахнула пожежа, в результаті якої обвалився дах і шпиль
Фото: Le Figaro
Роботи у згорілому рік тому Соборі Паризької Богоматері, зупинені через епідемію коронавірусу, відновляться з наступного тижня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
"У рамках поступового відновлення активності з понеділка я подбав про те, щоб були прийняті відповідні заходи і процедури, що гарантують дотримання бар'єрів і підтримку соціальної дистанції", - сказав Жан-Луї Жоржелін, відповідальний за нагляд за відновленням будівлі.
Роботи у соборі відновляться у понеділок.
Реконструкцію Нотр-Даму призупинили з 16 березня у зв'язку запровадженням у Франції жорстких обмежень через епідемію коронавірусу.
Читайте також: Батьківщина фараонів пропонує безкоштовно "відвідати" гробниці без натовпів туристів
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 04 2020 17:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Ужгороді розквітли стовбури дерев
- ФОТО Карантинне ханамі: у Вінниці зацвіли сакури
- ФОТО 97-річна американка Айріс Апфель підписала свій перший модельний контракт
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"