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Собор Паризької Богоматері готовий до реставрації через понад 2 роки після пожежі

Роботи планують завершити у 2024 році
Собор Паризької Богоматері готовий до реставрації після того, як завершилися роботи щодо укріплення споруди після пожежі у 2019 році, що знищила шпиль собору та пошкодила його дах.
Собор Паризької Богоматері готовий до реставрації через понад 2 роки після пожежі Фото: з вільних джерел

Собор Паризької Богоматері готовий до реставрації після того, як завершилися роботи, про це повідомляє "Гроомадське" з посиланням на France24.

До початку реставрації фахівці зосередились на укріпленні собору. Так, пошкоджені вогнем склепіння укріпили гігантськими дерев'яними аркоподібними каркасами.

"Собор міцно стоїть на стовпах, його стіни міцні. Усе тримається разом", - сказав голова організації, що займається відновленням будівлі.

Нотр-Дам мають відновити відповідно до його попереднього дизайну. Відтворити мають 96-метровий шпиль, який обвалися під час пожежі 15 квітня 2019 року.

 щодо укріплення споруди після пожежі у 2019 році, що знищила шпиль собору та пошкодила його дах.

Будівельники працюють над укріпленням Собору Паризької Богоматері, квітень 2021 року

Фото: Ian Langsdon, Pool via AP

Найближчим часом влада оголосить тендер для обрання компаній, що займатимуться реставрацією. Відновлення планують розпочати вже взимку. До початку робіт мають очистити внутрішні стіни та підлогу собору.

Фахівці вже розпочали відновлення великого органу Собору Паризької Богоматері. Його 8 тисяч труб розібрали та відправили на реставрацію виробникам органів по всій Франції. Його відновлення планують завершити у жовтні 2023 року.

Реставрацію всього собору хочуть завершити у 2024 році - до початку Літніх Олімпійських ігор у Токіо. Уже 16 квітня 2023 року в Нотр-Дамі мають провести богослужіння.

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19 09 2021 15:59
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