"Звільненням" Богдана журналістів намагались відволікти від Окружного адмінсуду Києва, - Луценко

"Найрезонанснішою і найважливішою справою, яка має ефект ядерної бомби в українській політиці і судочинстві, були плівки по ОАСК"

Заява про звільнення голови Офісу президента Андрія Богдана була спробою відволікти увагу журналістів від оприлюднених плівок щодо Окружного адміністративного суду Києва.

"Найрезонанснішою і найважливішою справою, яка має ефект ядерної бомби в українській політиці і судочинстві, були плівки по ОАСК. Для того, щоби це сильно не обговорювали, вас поманили на дорогу нібито відставки Богдана", - заявив очільник ГПУ, повідомляє "Громадське".

Водночас, на запитання чи фігурує Богдан у цих записах, Луценко заявив, що йому, а також керівнику управління спецрозслідувань Сергію Горбатюку та директору Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику оголосили підписку про нерозголошення.

"Я би це назвав "плівками Мельниченка", але не під диваном в АП, а в суді. Ми розуміємо, що "плівки Мельниченка" – це страшне обвинувачення тій системі влади, яка була при Кучмі. Але юридично з неї мало що можна отримати. Принаймні без записуючого пристрою і певних показань, певних фігурантів. Так і тут", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від Керівника Офісу Президента України Андрія Богдана.

Глава держави уточнив, що станом на сьогодні не підписував цю заяву на звільнення Андрія Богдана.

Напередодні прес-секретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель назвала "чутками" інформацію про відставку глави Офісу президента Андрія Богдана.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Богдан написав заяву про звільнення з обійманої посади за власним бажанням.