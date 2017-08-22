"Бумбокс" презентував новий альбом "Голий король", - ФОТО ВІДЕО

В історії музики двадцять друге серпня аж ніяк не нудний день. П'ятдесят сім років тому Елвіс вперше вийшов на знімальний майданчик фільму "Love me Tender". У 1969 Beatles востаннє сфотографувалися разом на фоні дверей будинку Джона Леннона. У 1979 році вийшов останній альбом Led Zeppelin в оригінальному складі - "In Through the Out Door". У 1998 році в Англії на фестивалі Monsters of Rock, коли виступали Guns N 'Roses, два фаната загинули під час слему.

Бумбокс не збираються "розпадатися", бажають усім довгого та щасливого життя, і з великим задоволенням знялися б в кіно у Скорсезе або Тарантіно. Якщо хтось знайомий з Квентіном, передайте йому, будь ласка, копію "Голий Король", далі ми як-небудь самі

Що з приводу нового альбому думає Андрій Хливнюк, як Валік використовує платівки, випущені 50 років тому і навіщо Бумбоксу, групі, яка терпіти не може фотосесії, шість фотографів.

Андрій Хливнюк про "Голого Короля": "Я не писав пісню "Голий Король" про якогось конкретного політичного діяча. Але, думаю, вперше написав пісню-діалог. Діалог з країною. Це серйозна річ, за формою - класичний хіп-хоп, зіграний наживо. Я говорю про "Сталевi квiти" і присвячую її всім волонтерам та небайдужим громадянам. Але є і весела пісня! Є! Після довгих років невеселих пісень, це жарт, якщо що, ми записали веселу пісню - "Болєльщік". І це буде супер-хіт! А ще - "Колишня", з якою ви добре знайомі. "Вечiр в Рiо", написана мною для O.Torvald в 2014 році і виходить тільки зараз. Ця пісня - чудовий спогад про мою роботу саундпродюсером, в ній дуже багато Боба Хомулко і студії "Бобiна". Без них вона була б просто пшиком. Шоста пісня, "Люди", в її акустичній версії, подарунок нашим слухачам, бонус-трек. У "Королі" мені дуже хотілося, щоб пісні, і не важливо скільки їх - шість чи одинадцять, як зазвичай в наших альбомах, були об'єднані концептуально. Якщо це вдалося - чудово. І якщо меломани подекуди почують відгомони ритм-енд-блюзу, який я багато слухав в процесі роботи над альбомом, це буде вдвічі чудово".

Де записувався "Голий Король"

"Голий Король" - міні-альбом гурту Бумбокс, записаний в Києві і Василькові на студіях "Бобiна" і "На хаті Records" звукорежисерами Дмитром Хомулко і Олександром Крамером. Музика для Мас випускає альбом на касетах та в електронному вигляді. Вініл і CD випущені United Music Group. Електронна та CD-версія EP "Голий Король" будуть доступні 22 серпня.

Хто все вигадав, зіграв і заспівав

Андрій Хливнюк - вокал, саундпродюсер. Олексій Согомонов - продюсер. Павло Литвиненко - клавіші, саундпродюсер. Андрій "Муха" Самойло - гітара. Олександр Люлякін - барабани. Денис Левченко - бас. Валентин Матіюк - діджей. Музика: Павло Литвиненко та Андрій Хливнюк. Музика в пісні "Вечiр в Рiо": Андрій Хливнюк та O.Torvald. Вокал в пісні "Вечiр в Рiо": Андрій Хливнюк та Євген Галич. Аранжування: Андрій Хливнюк, Павло Литвиненко, Андрій Самойло, Олександр Люлякін, Денис Левченко, Валентин Матіюк, Дмитро Хомулко. Всі тексти - Андрій Хливнюк, окрім пісні "Болєльщік" - Артем Полежака та Андрій Хливнюк.

Трек-лист альбому "Голий Король"

1.Голий Король 2.Сталевi Квiти 3.Болєльщик 4.Колишня 5.Вечір в Ріо 6.Люди (акустична версія). Всі пісні записані на студії "Бобiна", крім пісні "Люди", записаної "На хаті Records".

Класики і сучасники

Діджей Валік, отримавши від колег по гурту доручення "знайти скрипки" для пісні "Сталевi квiти", блискуче впорався із завданням, дякуючи Ансамблю Скрипалів Великого Театру СРСР і зіграній ними "Канцоні" Ференца Ліста. Скрипки знайшлися на платівці ризького відділення фірми "Мелодія", випущений в 1967 році!

Дизайн

Обкладинка альбому, задник, "яблуко" диска - роботи з циклу "Повсякденне життя богів" київського художника Олексія Кондакова. Всі тексти написані Андрієм Хливнюком власноруч. Шість фотографів надали свої знімки: Дмитро Шитко, Надя Белік, Саша Luft, Артур Радько, Валентин Матіюк, Денис Дужник. Дизайн і верстка - Роман Марашкін.

Сам бери і сам знімай

Щоб перетворити шматок пластмаси в бажаний сувенір, до альбому додано 36-ти сторінковий буклет, з текстами пісень, які написані рукою Андрія Хливнюка. Над фотографіями для буклету працювала рекордна кількість фотографів - шість! Дмитро Шитко знімає Бумбокс з самого першого дня існування гурту, насьогодні ні у кого в світі немає такої кількості фотографій ББ. На деякий час приєднався до фотографів технік і віджей гурту - Артур Радько. Режисер і оператор більшості останніх відео ББ, Денис Дужник, відклав камеру і взяв в руки фотоапарат. Валентин Матіюк, незмінний діджей ББ, віддає перевагу плівці над "цифрою", а спеціально запрошені фотографи Надя Белік і Саша Люфт завершують фотокартину світу з Бумбоксу.

Відеокліпи

На момент релізу міні-альбому випущено три відеокліпи: "Колишня" і дві версії "Голий Король", які кардинально відрізняються одна від одної. Кліп на пісню "Колишня", що вийшов в березні 2017, зняла режисер Анна Копилова ("Вихід" Бумбокс, "Горя ледь чутно" Pianoбой, "Шлях додому" Джамала). Обидві версії відео "Голий Король" зняв Денис Дужник, який виступив не тільки режисером, оператором, монтажером, але навіть кольорокоректором.

Версії "На килимах" і "Сором в музеї" вийшли на початку серпня.

"Голий Король"- "На килимах"

"Голий Король" - "Сором в музеї"

Тур "Голий Король"

Сьомого вересня, концертом в Чернівцях, Бумбокс відкривають тур "Голий Король", перша частина якого охопить двадцять одне місто України. З ближнього-далекого зарубіжжя Хливнюк і К зіграють концерти в Польщі, Португалії, Іспанії, США та Канаді.

Квитки на концерти туру "Голий Король" - https://www.concert.ua/events/bumboks

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