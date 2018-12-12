Brexit: уряду прем'єрки Британії можуть оголосити вотум недовіри

Уряду прем'єр-міністерки Британії Терези Мей можуть оголосити вотум недовіри. Голосування щодо вотуму відбудеться сьогодні, 12 грудня, з 18:00 до 20:00 за місцевим часом.

Голова Комітету консервативних депутатів Грехем Брейді підтвердив, що був досягнениц 15-відсотковий поріг був досягнутий для того, щоб розпочати голосування, інформує The Telegraph.

Як повідомлялося, британський парламент має повторно поставити на голосування угоду з ЄС щодо Brexit до 21 січня 2019 року.

Якщо депутати Британії відмовляться голосувати за цю угоду, яка містить умови щодо відносин з ЄС, Британія отримає "жорсткий Brexit". Це означатиме, що Британія не матиме напрацьованої законодавчої бази щодо відносин з Європейським Союзом, з яким у країни пов’язана торгівля та економіка.

Раніше, Європейський суд у Люксембурзі постановив, що Велика Британія може в односторонньому порядку зупинити процес виходу країни з ЄС.