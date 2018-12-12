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Brexit: уряду прем'єрки Британії можуть оголосити вотум недовіри

Британський парламент має повторно поставити на голосування угоду з ЄС щодо Brexit
Уряду прем'єр-міністерки Британії Терези Мей можуть оголосити вотум недовіри. Голосування щодо вотуму відбудеться сьогодні, 12 грудня, з 18:00 до 20:00 за місцевим часом.
Brexit: уряду прем Фото: gettyimages.com

Голова Комітету консервативних депутатів Грехем Брейді підтвердив, що був досягнениц 15-відсотковий поріг був досягнутий для того, щоб розпочати голосування, інформує The Telegraph.

Як повідомлялося, британський парламент має повторно поставити на голосування угоду з ЄС щодо Brexit до 21 січня 2019 року.

Якщо депутати Британії відмовляться голосувати за цю угоду, яка містить умови щодо відносин з ЄС, Британія отримає "жорсткий Brexit". Це означатиме, що Британія не матиме напрацьованої законодавчої бази щодо відносин з Європейським Союзом, з яким у країни пов’язана торгівля та економіка.

Раніше, Європейський суд у Люксембурзі постановив, що Велика Британія може в односторонньому порядку зупинити процес виходу країни з ЄС.

Як повідомлялося, лідери 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали угоду про вихід Великої Британії з блоку. Тепер її має підтримати влада країни.

Остаточний вихід Великої Британії з Євросоюзу заплановано на 29 березня 2019 року. Після цього починається 21-місячний перехідний період - до кінця 2020 року. Перехідний період може бути продовжено лише один раз, проте поки невідомо, якою може бути його максимальна тривалість.

23 червня 2016 року британці на референдумі сказали "ні" збереженню членства Великої Британії у складі Європейського Союзу. За вихід країни з ЄС проголосувало 52% виборців, проти - 48%. Шотландія і Північна Ірландія переважно проголосували за збереження членства Сполученого Королівства в ЄС, а Уельс і Англія підтримали Brexit.

 

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12 12 2018 10:21
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