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Країни ЄС ухвалили угоду з Британією про Brexit

Тепер документ мають погодити британські парламентарі
Країни Європейського союзу на саміті у Брюсселі ухвалили угоду з Британією про її вихід зі складу ЄС.
Країни ЄС ухвалили угоду з Британією про Brexit Фото: gettyimages.com

27 лідерів країн Євросоюзу підтримали документ. Тепер офіційно аби угода набула чинності і запрацювала для процесу виходу Британії зі складу ЄС цей документ мають погодити британські парламентарі, багато з яких протестують проти Brexit, інформує BBC.

"27 держав-членів ЄС схвалили угоду про вихід (Британії з ЄС) та політичну декларацію щодо майбутніх відносин між ЄС та Великою Британією", - написав Дональд Туск після менш ніж години дискусій лідерів.

Очікується, що після схвалення пакету документів про Brexit лідери зустрінуться з прем’єр-міністром Британії Терезою Мей, щоб проінформувати її про своє рішення.

Після рішення лідерів ЄС угоду про Brexit мають схвалити Європарламент, парламенти всіх держав-членів ЄС, а також парламент Британії.

Також, Європейський союз і Велика Британія узгодили політичну декларацію про майбутні відносини після Brexit.

Додамо, Велика Британія та Іспанія досягнули угоди щодо Ґібралтару, яка дозволила провести саміт Євросоюзу щодо виходу Британії з об'єднання. Будь-які майбутні рішення щодо Ґібралтару будуть узгоджуватися з Іспанією.

 
 
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