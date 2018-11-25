Країни ЄС ухвалили угоду з Британією про Brexit
27 лідерів країн Євросоюзу підтримали документ. Тепер офіційно аби угода набула чинності і запрацювала для процесу виходу Британії зі складу ЄС цей документ мають погодити британські парламентарі, багато з яких протестують проти Brexit, інформує BBC.
"27 держав-членів ЄС схвалили угоду про вихід (Британії з ЄС) та політичну декларацію щодо майбутніх відносин між ЄС та Великою Британією", - написав Дональд Туск після менш ніж години дискусій лідерів.
Очікується, що після схвалення пакету документів про Brexit лідери зустрінуться з прем’єр-міністром Британії Терезою Мей, щоб проінформувати її про своє рішення.
Після рішення лідерів ЄС угоду про Brexit мають схвалити Європарламент, парламенти всіх держав-членів ЄС, а також парламент Британії.
Також, Європейський союз і Велика Британія узгодили політичну декларацію про майбутні відносини після Brexit.
Додамо, Велика Британія та Іспанія досягнули угоди щодо Ґібралтару, яка дозволила провести саміт Євросоюзу щодо виходу Британії з об'єднання. Будь-які майбутні рішення щодо Ґібралтару будуть узгоджуватися з Іспанією.
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