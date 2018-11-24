Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Brexit: Британія та Іспанія досягнули угоди щодо Ґібралтару

Будь-які майбутні рішення щодо Ґібралтару будуть узгоджуватися з Іспанією
Велика Британія та Іспанія досягнули угоди щодо Ґібралтару, яка дозволить провести саміт Євросоюзу щодо виходу Британії з об'єднання.
Brexit: Британія та Іспанія досягнули угоди щодо Ґібралтару Фото: Getty Images

Будь-які майбутні рішення щодо Ґібралтару будуть узгоджуватися з Іспанією. Саме на цьому наполягав Мадрид,  заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, інформує Reuters.

Посол Великої Британії в ЄС Тім Барроу запевнив Європейський Союз, що Лондон не наполягатиме на тлумаченні угоди про Brexit як обов'язкової для застосування з боку ЄС щодо Ґібралтару у межах майбутнього торговельного договору між ЄС та Великою Британією.

Ґібралтар — територія на півдні Піренейського півострова, якою керує територією губернатор, якого призначає королева Великої Британії. 10 вересня 1967 року на півострові пройшов референдум, на якому 99,6 % населення Ґібралтару проголосували за належність до Великої Британії; проти проголосували всього 44 особи. 29 травня 2016 року головний міністр Гібралтару, Фабіан Пікардо, оголосив, що Гібралтар готовий підняти питання про спільний суверенітет з Іспанією, у разі виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Як повідомляв iPress.ua, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Іспанія проголосує проти чорнової угоди про вихід Британії з Європейського Союзу, якщо туди не внесуть уточнення щодо півострова Ґібралтар, який є британською територією.

 

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 11 2018 17:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Політична естрада

Політична естрада

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.