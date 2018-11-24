Brexit: Британія та Іспанія досягнули угоди щодо Ґібралтару
Будь-які майбутні рішення щодо Ґібралтару будуть узгоджуватися з Іспанією. Саме на цьому наполягав Мадрид, заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, інформує Reuters.
Посол Великої Британії в ЄС Тім Барроу запевнив Європейський Союз, що Лондон не наполягатиме на тлумаченні угоди про Brexit як обов'язкової для застосування з боку ЄС щодо Ґібралтару у межах майбутнього торговельного договору між ЄС та Великою Британією.
Ґібралтар — територія на півдні Піренейського півострова, якою керує територією губернатор, якого призначає королева Великої Британії. 10 вересня 1967 року на півострові пройшов референдум, на якому 99,6 % населення Ґібралтару проголосували за належність до Великої Британії; проти проголосували всього 44 особи. 29 травня 2016 року головний міністр Гібралтару, Фабіан Пікардо, оголосив, що Гібралтар готовий підняти питання про спільний суверенітет з Іспанією, у разі виходу Великої Британії з Євросоюзу.
Як повідомляв iPress.ua, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Іспанія проголосує проти чорнової угоди про вихід Британії з Європейського Союзу, якщо туди не внесуть уточнення щодо півострова Ґібралтар, який є британською територією.
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