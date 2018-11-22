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ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЄС і Британія узгодили політичну декларацію про відносини після Brexit

Декларацію повинні схвалити лідери країн ЄС
Європейський союз і Велика Британія узгодили політичну декларацію про майбутні відносини після Brexit.
ЄС і Британія узгодили політичну декларацію про відносини після Brexit Фото: gettyimages.com

"Я тільки що направив 27 країнам ЄС проект Політичної декларації про майбутні відносини між ЄС і Великою Британією", - повідомив в Twitter президент Європейської ради Дональд Туск.

"Президент Комісії повідомив мені, що проект погоджений на рівні переговірників і узгоджений в принципі на політичному рівні, і буде предметом схвалення Лідерів", - додав він.

Проект політичної декларації був представлений минулого тижня і спочатку складався з 7 сторінок, але в ході подальших переговорів і внесення правок документ збільшився до 20 сторінок.

Декларацію повинні схвалити лідери країн ЄС на спеціальному саміті 25 листопада. На цій же зустрічі повинні затвердити проект угоди з умовами виходу Британії з ЄС.

Нагадаємо, у понеділок, 19 листопада, країни ЄС підтримали угоду про вихід Великої Британії зі складу союзу. 27 національних міністрів ЄС в цілому схвалили проект угоди про вихід Великої Британії зі складу союзу.

 

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