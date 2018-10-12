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Британія в односторонньому порядку може зупинити Brexit

Раніше ж Лондон заявляв, що дія цієї статті може бути припинена лише за згодою всіх країн-членів ЄС
Європейський суд у Люксембурзі постановив, що Велика Британія може в односторонньому порядку зупинити процес виходу країни з ЄС.
Британія в односторонньому порядку може зупинити Brexit Фото: gettyimages.com

Суд дійшов до висновку, що у Британії є право припинити дію статті 50 Лісабонського договору в односторонньому порядку, не потребуючи схвалення з боку будь-якої іншої країни-члена ЄС,  повідомляє The Guardian.

Стаття 50 Лісабонського договору описує процес, за допомогою якого держави-члени можуть вийти з ЄС. Раніше ж Лондон заявляв, що дія цієї статті може бути припинена лише за згодою всіх країн-членів ЄС.

Як повідомлялося, лідери 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали угоду про вихід Великої Британії з блоку. Тепер її має підтримати влада країни.

Остаточний вихід Великої Британії з Євросоюзу заплановано на 29 березня 2019 року. Після цього починається 21-місячний перехідний період - до кінця 2020 року. Перехідний період може бути продовжено лише один раз, проте поки невідомо, якою може бути його максимальна тривалість.

23 червня 2016 року британці на референдумі сказали "ні" збереженню членства Великої Британії у складі Європейського Союзу. За вихід країни з ЄС проголосувало 52% виборців, проти - 48%. Шотландія і Північна Ірландія переважно проголосували за збереження членства Сполученого Королівства в ЄС, а Уельс і Англія підтримали Brexit.

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10 12 2018 10:57
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