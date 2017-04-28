Дружина мера Славутича регулярно отримує підряди від міськради

Зокрема, від "БК "Славутич", яка постійно отримує кошти з бюджету, Марія Фомічева отримала 329 тис грн

ПП "Будівельна компанія "Славутич" дружини міського голови Славутича Марії Фомічевої та ТОВ "Будівельно-інжинірінгова компанія "Славутич", власником якого був мер міста Юрій Фомічев, регулярно отримують підряди від управлінь міської ради Славутича Київської області.

У 2016-2017 роках управління інфраструктури та капітального будівництва Славутицької міськради замовило "БІК "Славутич" ремонтні роботи та розробки проектно-кошторисної документації щонайменше на 2,32 млн грн. За даними "E-data", фірма регулярно отримувала кошти від управління інфраструктури та капбудівництва, а також виконкому Славутицької міськради. Про це свідчать дані системи "Прозорро" та порталу використання публічних коштів "E-data", інформують "Наші гроші".



Наші гроші

Засновником та керівником ТОВ "Будівельно-інжинірінгова компанія "Славутич" вказано Віталія Сидоріна. До 2015 року власником фірми був Юрій Фомічев, а Віталій Сидорін працював у нього.

У 2016 р. управління освіти і науки Славутицької міськради замовило "БК "Славутич" демонтаж альтанок для дитсадка "Крунк" за 61 тис грн. За даними "E-data", фірма отримала кошти. Крім того, управління освіти також заплатило "БК "Славутич" 77 тис грн. за підготовку основ та улаштування підстильного шару під альтанки. Дані про замовлення цих робіт відсутні в "Прозорро".



Наші гроші

Власницею ПП "Будівельна компанія "Славутич" є дружина мера Марія Фомічева, керівник Юрій Саюк. До 2015 року фірма належала Юрію Фомічеву.

В декларації мера Славутича вказано, що його дружина окрім "БК "Славутич" є власницею або співвласницею ТОВ "Інвестиційно-промислова група", ПП "СКС-М", ТОВ "Лінія", ПП "Лотос-Славутич". Вона також зареєстрована як ФОП.

За минулий рік дохід Марії Фомічевої склав близько 1 млн грн. Основна частина надійшла від підприємницької діяльності. Зокрема, від "БК "Славутич" вона отримала 329 тис грн.

Юрій Фомічев отримав 234 тис грн. сукупного доходу, більшість з якого склала зарплатня. Йому належить житловий будинок площею 138 кв м, квартира на 108 кв м, 2 нежитлові будівлі загальною площею 378 км м, земельні ділянка 0,07 га. Він орендує 4 ділянки загальною площею 0,3 га. У нього є 6 транспортних засобів, серед яких Hyundai Santa FE 2011 р.в. та HONDA CIVIC 2008 р.в.

Згідно з офіційною біографією Юрія Фомічева, до обрання міським головою він очолював ПП "Будівельна компанія "Славутич", був депутатом міськради, в.о. мера та секретарем ради.

Нагадаємо, голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський, що належить до однієї з найбагатших родин України, провів у грудні через сесію облради рішення про встановлення для себе як чиновника додаткових "надбавки, премії та матеріальної допомоги".