В Одесі заможний голова облради призначив сам собі "матеріальну допомогу"

Протокол про корупційне правопорушення передано в суд для прийняття відповідного рішення по суті інкримінованого діяння

Голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський, що належить до однієї з найбагатших родин України, провів у грудні через сесію облради рішення про встановлення для себе як чиновника додаткових "надбавки, премії та матеріальної допомоги".

З огляду на це, співробітники Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України вручили йому протокол про вчинення корупційних дій, повідомили кореспонденту "Укрінформу" в прес-службі Департаменту захисту економіки Нацполіції України.

"Співробітники поліції вбачають вчинення головою облради Урбанським корупційного правопорушення в тому, що він головував на сесії Одеської облради при ухваленні рішення "Про встановлення надбавки, премії та матеріальної допомоги голові Одеської обласної ради VII скликання Урбанському А.І." Зокрема, Урбанському інкриміновано порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених статтею 172-7 "Кодексу України про адміністративні правопорушення", - зазначила керівник прес-служби департаменту Наталія Калиновська.

За її словами, протокол про корупційне правопорушення передано в суд для прийняття відповідного рішення по суті інкримінованого діяння.

Статтею 172-7 "Кодексу України про адміністративні правопорушення" встановлено відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених законом. Правопорушення тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Варто зазначити, що груднева сесія Одеської облради ухвалила рішення: встановити голові облради Урбанському "надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 90 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг; щомісячну премію в розмірі 60 відсотків посадового окладу за фактично відпрацьований час; матеріальну допомогу на оздоровлення і для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати".

Як повідомлялося, в е-декларації про доходи за минулий рік голова облради Урбанський вказав на порталі Єдиного державного реєстру декларацій дохід від зайняття підприємницькою діяльністю (до обрання на посаду очолював ПАТ "Дунайсудноремонт") понад 1 млн 40 тис. грн, за роботу по суміснитву - 893 тис. грн і зарплату за основним місцем роботи - 65 тис. грн. Усього чиновник задекларував 25 млн 146 тис. грн. Однак банківській системі Урбанський не довіряє - на своїх рахунках розмістив лише 146 тис. 879 грн.

Урбанський є власником квартири площею 266 кв. м, а також "іншого нерухомого майна" площею 280 кв. м. Є дача і в дружини площею 284 кв. м. Родина колекціонує твори живопису, має п'ять пар золотих годинників.

Крім того, родина голови Одеської облради володіє автопарком з чотирьох автомобілів і катером: зокрема, Урбанський - автомобілями Hyundai IX35 2013 року випуску, Range Rover 2014 року випуску і прогулянковим катером 2003 року випуску. А у власності дружини - Porshe Cayanne 2011 випуску і Mercedes-Benz 2015 року випуску.

Нагадаємо, у жовтні Служба безпеки спільно з прокуратурою викрила схему передачі в оренду земельних ділянок за хабарі, організовану за участі керівництва міськради одного з міст обласного підпорядкування Одеської області.