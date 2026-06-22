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Кошта потрапив під критику лідерів ЄС через таємні контакти з москвою

22 червня 2026, 13:21
Кошта потрапив під критику лідерів ЄС через таємні контакти з москвою
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Лідери ЄС обговорювали проблему дві години.

Європейські лідери невдоволені тим, що президент Євроради Антоніу Кошта вирішив почати контакти з представниками росії.

Про це пише Politico.

Напруження посилилося після того, як керівник апарату Кошти без попереднього оголошення провів контакти з російськими посадовцями, фактично перервавши багаторічну дипломатичну паузу між ЄС і москвою. На публіці лідери намагалися підтримати Кошту: прем'єр Іспанії Педро Санчес назвав контакт зрозумілим, а прем'єр Бельгії Барт Де Вевер пожартував, що ЄС міг би відправити його до москви особисто. Однак за лаштунками реакція була іншою, дев'ять дипломатів підтвердили помітне невдоволення.

Найрізкіше відреагував прем'єр Естонії Крістен Міхал, назвавши крок Кошти неправильним і наголосивши, що ЄС не може одночасно бути посередником у війні та підтримувати Україну. Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що зараз не час починати переговори з путіним.

За закритими дверима реакція була жорсткішою: Макрон і особливо канцлер Мерц дали зрозуміти, що ситуація їм не сподобалася. Один із дипломатів визнав, що проблеми справді існують, інший назвав рішення Кошти неприємною несподіванкою.

В офісі Кошти пояснили, що звернення до кремля не означало спроби почати переговори чи стати посередником, а йшлося про створення каналу зв'язку для майбутньої готовності москви до мирних переговорів. У четвер лідери ЄС довго обговорювали, хто має говорити з росією від імені Союзу, через що запізнилися на вечерю на дві години.

Сам Кошта після засідання Європейської ради заявив, що лідери провели корисну розмову для прояснення непорозумінь, та наголосив, що ЄС підтримує Україну і залишатиметься з нею після завершення війни.

Владімір ПутінпереговориЄвросоюзЕмануель МакронАнтоніу КоштаФрідріх Мерцросія окупанти

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