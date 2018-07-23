Гройсман обіцяє звіт про боротьбу з контрабандою лісу вже у вересні

"Треба зупинити це варварське знищення українських лісів, коли під виглядом паливної деревини вивозять діловий ліс"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман обіцяє простежити весь ланцюг змови щодо контрабанди лісу та на середину вересня підготувати звіт.

Про це він сказав сказав 23 липня під час урядової наради за участю керівників Державної фіскальної служби, Національної поліції, Державної аудиторської служби та "Укрзалізниці", інформує "Урядовий портал".

"Треба зупинити це варварське знищення українських лісів, коли під виглядом паливної деревини вивозять діловий ліс. Важливо провести аудит всіх лісогосподарств, об’єднаними зусиллями ДФС, Нацполіції, Держаудитслужби, щоб ми знали, скільки вирубано лісу, скільки експортовано, скільки втратила держава, але найголовніше, скільки ми втратили лісу, щоб ми могли відновлювати українські ліси", - сказав глава уряду.

Гройсман наголосив, що важливою в цій роботі є роль "Укрзалізниці", яка відтепер має фіксувати перевозки лісу і документацію, передавати фотоматеріали Держаудитслужбі, ДФС, Нацполіції.

"Так ми зможемо прослідкувати весь ланцюг змови. Ця справа буде дуже голосною і ми хочемо передати її до Антикорупційного суду", – резюмував прем’єр.

За його словами, невдовзі з’явиться алгоритм дій з урахуванням повноважень всіх органів, а також буде створена робоча група.

"Мені потрібен результат, прізвища, аналітика по фірмах, хто їх засновував… На середину вересня готуємо публічний звіт щодо проведеної роботи в персоналіях", – відзначив Гройсман.