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Гройсман пообіцяв оприлюднити "цікаві" прізвища розкрадачів лісу

За його словами, Мирослав Продан звернувся в НАБУ з приводу тиску, який на нього наразі чиниться
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Державна фіскальна служба протягом місяця оприлюднює прізвища тих, хто займався контрабандою лісоматеріалів в Україні.
Гройсман пообіцяв оприлюднити "цікаві" прізвища розкрадачів лісу Фото: ukrinform.ua

За його словами, 22 серпня керівник ДФС Мирослав Продан звернувся в Національне антикорупційне бюро з приводу тиску, який на нього наразі чиниться.

"Ми зараз розкрили і, я думаю, протягом наступного місяця оприлюднимо цікаві прізвища тих, хто займався контрабандою лісу, і багато іншої інформації", - сказав Гройсман на брифінгу в луцьку в четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Нагадаємо, що Петро Порошенко ветував закон, який передбачає обмеження річного обсягу заготівлі необроблених лісоматеріалів 25 млн кубометрів на час дії мораторію на експорт необроблених лісоматеріалів і введення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу.

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23 08 2018 14:50
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