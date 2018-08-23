Гройсман пообіцяв оприлюднити "цікаві" прізвища розкрадачів лісу
За його словами, 22 серпня керівник ДФС Мирослав Продан звернувся в Національне антикорупційне бюро з приводу тиску, який на нього наразі чиниться.
"Ми зараз розкрили і, я думаю, протягом наступного місяця оприлюднимо цікаві прізвища тих, хто займався контрабандою лісу, і багато іншої інформації", - сказав Гройсман на брифінгу в луцьку в четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Читайте також: Україна експортує до ЄС незаконну деревину для постачальників Ikea і H&M, – дослідники
Нагадаємо, що Петро Порошенко ветував закон, який передбачає обмеження річного обсягу заготівлі необроблених лісоматеріалів 25 млн кубометрів на час дії мораторію на експорт необроблених лісоматеріалів і введення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро