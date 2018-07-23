Порошенко ветував законопроект про запобігання контрабанді лісу

Президент Петро Порошенко ветував прийнятий Верховною Радою законопроект №5495, яким вона обмежила річний обсяг заготівлі необроблених лісоматеріалів 25 млн куб. м на період дії мораторію на експорт необроблених лісоматеріалів, а також ввела кримінальну відповідальність за контрабанду лісу.

У карточці законопроекту на сайті парламенту йдеться, що 23 липня його повернули із пропозиціями. Причини вето поки що не відомо.

Під час розгляду законопроекту в другому читанні депутати суттєво посилили адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконне вирубування лісу та його подальший експорт поза митним контролем (контрабанду).

Депутати передбачили, що переміщення через кордон необроблених лісоматеріалів поза митним контролем або приховування від митного контролю тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

Контрабанда, яка здійснюється повторно або за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням службового становища і повноважень тягне покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна, якщо таке протиправне діяння здійснюється організованою групою осіб або в особливо великої розмірі, то покарання буде становити 10-12 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.

Документ передбачає внесення відповідних змін до Кримінального кодексу. Також пропонують посилити відповідальність за незаконне вирубування лісу.

Так, незаконне вирубування, яке спричинило значну шкоду (таким пропонується вважати розмір шкоди, що перевищує більш ніж у 2 тис. разів неоподатковуваний мінімум доходів), транспортування, зберігання і збут незаконно видобутої деревини тягне за собою штраф у розмірі 1-1,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років, або позбавлення волі на той самий термін.

Такі ж дії на території заповідників або природно-заповідного фонду караються штрафом у розмірі 1,5-2 тис. неоподатковуваних податком мінімумів або позбавленням волі на 3-5 років, такі ж дії, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, тягнуть за собою позбавлення волі на 5-7 років з конфіскацією майна.

Тяжкими пропонують вважати наслідки, які більш ніж у 5 тис. разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів.

Закон мав набути чинності з 1 січня 2019 року.