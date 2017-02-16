ПОЛІТИКА НОВИНИНовообраний очільник Нацполіції Сергій Князєв переконаний, що поліція "не такий вже й пропащий орган".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Князєв: Яка країна, така й міліція
За словами чиновника, Нацполіція - "бойовий орган"
Сергій Князєв. Фото: pmg.ua
"Я вважаю, що Національна поліція України - це не такий вже пропащий орган, про який часто пишуть, мовляв, все погано, все пропало. Все пропало - це настрої поразки. Нацполіція - це бойовий орган, де люди в більшості мотивовані, вони патріоти своєї країни. Є у нас, звичайно, проблеми, але, як то кажуть, "яка країна, така і міліція", - розповів Князєв Соні Кошкіній в інтерв'ю на LB.ua.
Чиновник наголосив, що у відомстві прагнуть до реформації.
Нагадаємо, Князєв вважає несвоєчасним питання легалізації зброї для населення.
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16 02 2017 13:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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