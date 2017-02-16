Князєв: Яка країна, така й міліція

Новообраний очільник Нацполіції Сергій Князєв переконаний, що поліція "не такий вже й пропащий орган".

"Я вважаю, що Національна поліція України - це не такий вже пропащий орган, про який часто пишуть, мовляв, все погано, все пропало. Все пропало - це настрої поразки. Нацполіція - це бойовий орган, де люди в більшості мотивовані, вони патріоти своєї країни. Є у нас, звичайно, проблеми, але, як то кажуть, "яка країна, така і міліція", - розповів Князєв Соні Кошкіній в інтерв'ю на LB.ua.

Чиновник наголосив, що у відомстві прагнуть до реформації.

Нагадаємо, Князєв вважає несвоєчасним питання легалізації зброї для населення.