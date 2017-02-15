Князєв каже, що легалізація зброї в Україні не на часі

Голова Національної поліції Сергій Князєв вважає несвоєчасним питання легалізації зброї для населення.

"У нас йде війна, і тому я не ризикував би вводити настільки глобальні зміни. Ось війна закінчиться, суспільство охолоне, окріп осяде і потім слід приймати рішення", - заявив Князєв в інтерв'ю програмі "Лівий берег з Сонею Кошкіною".

Разом з тим, голова Нацполіції вважає: перш ніж говорити про легалізацію зброї, слід посилити покарання за незаконний обіг зброї, а також законодавчо прописати, в яких ситуаціях може застосовуватися легально зареєстрована гладкоствольна та нарізна зброя. За словами Князєва, підготовку законопроекту про посилення норм за незаконний обіг зброї Департамент карного розшуку пише вже третій рік. У фінальну його версію буде також внесено правки, що стосуються сфер застосування мисливських рушниць.

"Ми ж відкриваємо закон, а там написано, що кожен громадянин, за винятком якоїсь маленької групи людей, має право придбати собі гладкоствольну або нарізну зброю. Для чого? Для полювання! Але потрібно в законі прописати, в яких випадках, не в час полювання, можна застосовувати мисливську зброю. У нас навіть це не прописано", - резюмував Князєв.

Нагадаємо, за інформацією голови МВС Арсена Авакова, більше мільйона громадян України мають зрою. З них майже 879 тис. осіб – вогнепальну.