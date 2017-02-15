Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Князєв каже, що легалізація зброї в Україні не на часі

Поліція готує законопроект про посилення покарання за незаконний обіг зброї
Голова Національної поліції Сергій Князєв вважає несвоєчасним питання легалізації зброї для населення.
Князєв каже, що легалізація зброї в Україні не на часі Сергій Князєв. Фото: pmg.ua

"У нас йде війна, і тому я не ризикував би вводити настільки глобальні зміни. Ось війна закінчиться, суспільство охолоне, окріп осяде і потім слід приймати рішення", - заявив Князєв в інтерв'ю програмі "Лівий берег з Сонею Кошкіною".

Разом з тим, голова Нацполіції вважає: перш ніж говорити про легалізацію зброї, слід посилити покарання за незаконний обіг зброї, а також законодавчо прописати, в яких ситуаціях може застосовуватися легально зареєстрована гладкоствольна та нарізна зброя. За словами Князєва, підготовку законопроекту про посилення норм за незаконний обіг зброї Департамент карного розшуку пише вже третій рік. У фінальну його версію буде також внесено правки, що стосуються сфер застосування мисливських рушниць.

"Ми ж відкриваємо закон, а там написано, що кожен громадянин, за винятком якоїсь маленької групи людей, має право придбати собі гладкоствольну або нарізну зброю. Для чого? Для полювання! Але потрібно в законі прописати, в яких випадках, не в час полювання, можна застосовувати мисливську зброю. У нас навіть це не прописано", - резюмував Князєв.

Нагадаємо, за інформацією голови МВС Арсена Авакова, більше мільйона громадян України мають зрою. З них майже 879 тис. осіб – вогнепальну.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 02 2017 16:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat