Князєв каже, що легалізація зброї в Україні не на часі
"У нас йде війна, і тому я не ризикував би вводити настільки глобальні зміни. Ось війна закінчиться, суспільство охолоне, окріп осяде і потім слід приймати рішення", - заявив Князєв в інтерв'ю програмі "Лівий берег з Сонею Кошкіною".
Разом з тим, голова Нацполіції вважає: перш ніж говорити про легалізацію зброї, слід посилити покарання за незаконний обіг зброї, а також законодавчо прописати, в яких ситуаціях може застосовуватися легально зареєстрована гладкоствольна та нарізна зброя. За словами Князєва, підготовку законопроекту про посилення норм за незаконний обіг зброї Департамент карного розшуку пише вже третій рік. У фінальну його версію буде також внесено правки, що стосуються сфер застосування мисливських рушниць.
"Ми ж відкриваємо закон, а там написано, що кожен громадянин, за винятком якоїсь маленької групи людей, має право придбати собі гладкоствольну або нарізну зброю. Для чого? Для полювання! Але потрібно в законі прописати, в яких випадках, не в час полювання, можна застосовувати мисливську зброю. У нас навіть це не прописано", - резюмував Князєв.
Нагадаємо, за інформацією голови МВС Арсена Авакова, більше мільйона громадян України мають зрою. З них майже 879 тис. осіб – вогнепальну.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків