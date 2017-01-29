Понад мільйон українців володіють зброєю, – Арсен Аваков

За інформацією голови МВС Арсена Авакова, більше мільйона громадян України мають зрою. З них майже 879 тис. осіб – вогнепальну.

Про це Аваков повідомив ввечері 29 січня на своїй сторінці у Facebook, пише Українська правда.

"За підсумками 2016 року, згідно з базою даних, на обліку органів Нацполіціі 878 739 осіб – власники вогнепальної зброї. За 2016 рік зростання склало 10 158 осіб. Всі ці люди мають зброю у власності та особистому користуванні", – написав Аваков.

Із зазначеної кількості 763 725 одиниць – мисливська зброя (зростання за 2016 рік – 9 415 одиниць), 144 770 одиниць – мисливська нарізна зброя (зростання – 6 526 одиниць), 5 014 одиниць мисливська комбінована зброя (зростання – 118 одиниць).

Окрім того, за даними голови МВС, 189 643 осіб володіють 194 845 одиницями "спеціальних гумострілів, пневматики та інших спецзасобів несмертельної дії".

Аваков при цьому висловив думку, що доступ до автоматичної нарізної, вогнепальної зброї має бути лише у державних структур.

"Доступ приватних осіб до такої зброї має бути заборонений. ... Вогнепальні бойові пістолети – тут вважаю можливим запровадження право на володіння і носіння короткоствольної бойової нарізної зброї для цивільних осіб з низкою жорстких обмежень. Необхідно ввести обмеження, які виділяють категорію цивільних осіб, яким може бути дозволено володіння бойовими пістолетами. Жорсткий соціальний і медичний контроль", – заявив голова МВС.

Серед категорій Аваков назвав тих, хто служив і служить у військових і воєнізованих державних підрозділах певний термін і не мають стягнень і зауважень, які пройшли відповідний курс поводження з такою зброєю і незалежний від впливу психологічний тест з жорстким порогом.

"Подібних критеріїв може бути кілька. ... Право на короткоствольну зброю не повинно бути поголовним і не повинно реалізовувати право на застосування такої зброї в ситуаціях на розсуд власника. Все це повинно бути чітко прописано відповідним законом", – додав він.

Нагадаємо, Арсен Аваков оприлюднив електронну декларацію за 2016 рік. Згідно з документом, в минулому році він отримав більше 466 тисяч гривень зарплати.

У 2014-2015 роках Аваков видав нагородну зброю 400 вищим представникам української влади і нардепам.